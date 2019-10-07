"Техника войны" возвращается в эфир 24 канала

12 октября в эфир 24 канала возвращается известная программа "Техника войны" в новом формате.

Отныне в оружейным новостям Украины и мира прилагаются эксклюзивные интервью со специалистами военно-промышленного комплекса.

К слову: На Запорожье бойцы осваивали мощное оружие: яркое видео

Также вас ждет спецпроект "Оружие и безопасность 2019", чтобы вы первыми узнали обо всех новинках выставки.

Первый выпуск программы "Техника войны" смотрите 12 октября на 24 канале в 16:00. Не пропустите!

Смотрите видеоанонс программы "Техника войны":