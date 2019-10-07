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      "Техника войны" возвращается в эфир 24 канала

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      "Техника войны" возвращается!
      "Техника войны" возвращается! / 24 канал

      12 октября в эфир 24 канала возвращается известная программа "Техника войны" в новом формате.

      Отныне в оружейным новостям Украины и мира прилагаются эксклюзивные интервью со специалистами военно-промышленного комплекса.

      К слову: На Запорожье бойцы осваивали мощное оружие: яркое видео

      Также вас ждет спецпроект "Оружие и безопасность 2019", чтобы вы первыми узнали обо всех новинках выставки.

      Первый выпуск программы "Техника войны" смотрите 12 октября на 24 канале в 16:00. Не пропустите!

      Смотрите видеоанонс программы "Техника войны":

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Война Оружие
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