"Техніка війни" повертається в ефір 24 каналу

12 жовтня в ефір 24 каналу повертається відома програма "Техніка війни" у новому форматі.

Відтепер до зброярських новин України та світу додаються ексклюзивні інтерв'ю з фахівцями військово-промислового комплексу.

До слова: На Запоріжжі бійці опановували потужну зброю

Також на вас чекає спецпроєкт "Зброя та безпека 2019", аби ви першими дізнались про всі новинки виставки.

Перший випуск програми "Техніка війни" дивіться 12 жовтня на 24 каналі о 16:00. Не пропустіть!

Дивіться відео анонс програми "Техніка війни":