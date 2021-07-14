Технологии, способные полностью исключить выбросы СО2, на начальной стадии разработки, – эксперт

Главной проблемой сокращения выбросов СО2 остается вопрос финансирования.

Технологии, которые способны полностью исключить выбросы СО2 от производства, появятся не ранее 2035 года, но для этого нужна финансовая поддержка государства.

Об этом на международном форуме "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины" сказал СЕО Horst Wiesinger Consulting, глава наблюдательного совета GMK Center Доктор Хорст Визингер. Генеральным партнером этого форума выступает компания "Метинвест".

По словам Визингера, ЕС заключил "европейское зеленое соглашение", которое предусматривает, что экономика Евросоюза станет углеродно-нейтральной к 2050 году. Но именно взаимодействие предприятия и государства – условия, которые помогут достичь этой цели.

ЕС готов частично компенсировать эти расходы на снижение выбросов, в том числе через создание фондов, но также должна быть и поддержка государства,

– сказал он и отметил необходимость создания win-win решения для Европейского Союза и для Украины в ракурсе создания фонда.

Также Визингер отметил, что сегодня технологии, которые способны полностью исключить выбросы СО2, находятся в начальной стадии разработки.