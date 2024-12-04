Они нужны для доставки боеприпасов, обеспечения окопов и эвакуации раненых солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как наземные беспилотники меняют войну

Похожие на багги роботизированные транспортные средства управляются без участия людей и помогают украинским защитникам там, где российские обстрелы и деятельность беспилотников особенно активны.

В этом году мы приобрели несколько тысяч наземных платформ, а в следующем году, я считаю, нам понадобятся десятки тысяч,

– сказал в интервью министр.

Он отметил, что они уже активно используются на передовой и что они уже активно используются на в Курской области России. В Украине есть несколько учебных центров для обучения пилотов этого транспорта.

Ранее Федоров курировал закупку дронов, правительство также делает усилия, чтобы поддержать частный сектор производителей оружия. С этого месяца он больше не курирует закупки дронов.

Украина сосредоточила значительное внимание на увеличении производства и совершенствовании технических характеристик ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности для нанесения глубоких ударов по России, сужая пропасть в возможностях с противником.