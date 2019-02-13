Передвиборчі технології Порошенка, або Непрозорі схеми в дії

Стою на твердій позиції, що кандидати мають дотримуватися моральних та етичних норм при проведені передвиборчої агітації. Під час подорожей країною мною були зафіксовані численні спроби нечесної гри та спроб прямого та непрямого підкупу, які хочу проаналізувати на прикладі агітації командою Порошенка.

Непрямий підкуп

В першу чергу будуть залучатися до роботи старші по виборчій дільниці (СВД). Вони мають бути місцевими, добре знати специфіку району та місцевих жителів. Їхнім функціональним призначенням буде набір 20-30 агітаторів, як правило серед своїх знайомих. Їх фотографують та беруть персональні дані, що заносяться в CRM систему.

Агітатори заповнюють "анкету однодумця". Після цього на їхню електронну адресу приходить лист-інструкція який включає в себе:

1. Інформативний лист ( з унікальним номером ідентифікації);

2.Номер агітатора;

3. Номер сектору із зазначенням вулиць, адрес та сумарної кількості виборців.

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Анкета агіторів кандидата Порошенка

Якщо людина погоджується то вона отримує персональну ID картку з QR кодом, яку можна активувати за допомогою смс та 500 гривень заохочення. Їм пропонують заробітну плату на рівні 1000 гривень на тиждень. А з наближенням виборів обіцяють збільшити виплати. Крім цього існує система матеріального заохочення за виповнення плану агітації в день виборів.



ID карткf з QR кодом для агіторів кандидата Порошенка

Кожний з агітаторів має провести анкетування, рознести агітаційні матеріали і визначити по 20 прихильників Петра Порошенка. Побудова сітки агітаторів є класичним для всіх регіонів методом проведення агітаційної роботи.

Паралельно з агітаторською будується сітка з наглядачів. Набирають безлімітну кількість спостерігачів на кожну дільничну виборчу комісію (ДВК). Платити їм збираються від 800 до 1000 грн. Вони не є офіційними спостерігачами. Це можна вважати побудовою моделі непрямого підкупом виборців.



Особисте зобов'язання для агіторів кандидата Порошенка

Компанія "від дверей до дверей" з подарунками

Згідно з даними отриманими з конфіденційних джерел команда ПП планує здійснити 4 хвилі компанії "від дверей до дверей" за участю агітаторів.

Хвиля №1 ставить за мету збір підписів в підтримку ініціативи президента внести в Конституцію зміни щодо закріплення пріоритетного напрямку щодо євроатлантичного курсу, а саме вступу в НАТО і ЄС. В регіонах, переважно півдня та сходу України, де підтримка НАТО складає менше 40% підписи будуть збирати лише за вступ в ЄС. Планують зібрати близько 5 мільйонів підписів, що сформує цінну базу лояльний виборців, яких будуть намагатись мобілізувати на вибори.

Кожен з підписантів має отримати в подарунок обкладинку для паспорту виконану в брендбуці передвиборчої компанії з проєвропейським слоганом. Це має нагадати про головний меседж безпосередньо під час голосування на виборах президента, на який люди прийдуть з цим паспортом.

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Перша хвиля має виявити прибічників, противників та нейтральних виборців з подальшою оптимізацією отриманої інформації в CRM системі. Друга хвиля ставить за мету доставку пакету від президента як голови створеної ним в 2015 році Ради регіонального розвитку. За планом виборці мають розписуватися за отримання матеріалів, тим самим формуючу контактну базу симпатиків. Порошенко планує зробити ще один тур областями та містами України, де буде представлена презентація місцевих проектів.

Третя хвиля обходу домівок буде зосереджена лише на "своїх" виборцях та тих хто ще не визначився. В цій хвилі агітатори мають нагадати про важливості волевиявлення на виборах та дарує кожному календар з мобілізаційним слоганом. В день виборів агітатор-волонтер працює наглядачем на закріпленій за ним виборчій дільниці та отримує додаткову матеріальну премію за виконання плану по дільниці.

Заключна хвиля має розповсюдити фінальний варіанти агітаційної газети з формуючими статтями проти опонентів, церковною тематикою та переліком ключових заслуг Петра Порошенка.

Білі технології

Також будуть використовуватися класичні білі методи роботи в електоральному полі, як, наприклад, встановлення точок агітації в місцях масового скупчення людей. В кожному агітаційному місці будуть працювати по два волонтери. Вони мають проводити формуючі опитування серед населення. Подібні опитування ставлять собі за ціль сформувати визначену позицію.

Наприклад:

"Чи підтримуєте Ви створення автокефальної української церкви?" ( більшість відповідей буде ствердною, що формує думку про правильність рішень Порошенка)

"Чи підтримуєте ви діяльність Регіональної ради розвитку по побудові соціальних та інфраструктурних проектів?" ( Рада була створена особистим указом Порошенка та буде використана для підвищення його рейтингу в регіонах)

"Чи підтримуєте ви шлях України в євроатлантичному напрямку та закріплення цього курсу на рівні Конституції?" ( Натяк на основний меседж передвиборної компанії Порошенка)

Використання адміністративного ресурсу

Крім цього команда Порошенка буде робити ставку на використання адміністративного ресурсу в регіонах. Регіональні еліти були широко представлені 29 січня на офіційній церемонії висування Петра Порошенка в президенти. Борис Філатов спочатку конфліктував з Порошенком, але після розриву відносин з групою Ігоря Коломойського почав розхвалювати президента. В місті Дніпро було затверджено виділення 140 мільйонів гривень на допомогу малозабезпеченим верствам населення. Близько 70 тисяч виборців отримають по 2 тисячі гривень перед виборами. Вони скоріш за все будуть включені в списки прибічників для мобілізації на вибори.

Команда консультантів Порошенка будує вектор агітації на місця через нав'язування електорату думки, що досягнення соціально-економічного розвитку територій – це пряма заслуга президента. Наразі 50% українців пов'язують позитивні зміни з місцевою владою і лише 4 % готові подякувати за будівництво доріг, соціальних об'єктів та інфраструктури президенту.

Для цього під егідою Рад розвитку регіону в кожному місці та області будуть створені плани під назвою "Перспективи розвитку регіону на 2019-2021 роки". Цей процес урочисто ініціює президент та доручить її реалізацію на місцях губернаторам та мерам.

Наступним етапом, як я вже зазначала вище, буде рознесення волонтерам по домівкам агітаційних матеріалів – конверту від Президента під час другого етапу компанії "від дверей до дверей". В ньому будуть описані:

1. Карта з нанесеними запланованими інфраструктурними проектами в регіоні;

2. Фото зі зверненням президента;

3. Інформація про вже реалізовані ініціативи та проекти.

Також варто звернути увагу на можливість використання адміністративного ресурсу через тиск лояльних губернаторів та мерів міст, через виправні колонії, школи, державні підприємства.

За приблизними підрахунками команда чинного президента витратить на вибори близько 2 мільярдів гривень. У бій кинуть всі можливі технології досягнення позитивного результату на виборах від прямого підкупу виборців до залучення адміністративного ресурсу.

Якщо ми хочемо побудувати конкурентоспроможне політичне середовище – маємо дотримуватися моральних та етичних методів роботи з електоратом.