00:04
11 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, 9 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, 9 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, 9 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Як Росія намагатиметься розділити українців перед виборами: пояснення експерта

      93 Читать новость на русском
      Росія може використати інформаційний вкид, аби розділити українців, – представник УККА
      Росія може використати інформаційний вкид, аби розділити українців, – представник УККА / Фото з відкритих джерел

      Перед виборами в Україні Москва намагатиметься розділити український народ. Задля цього вона може навіть "підкидати" інформацію під виглядом "боротьби з корупцією", аби збурити суспільство.

      Росія може спробувати "підсилити" деяких дійсних борців із корупцією, сказав представник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський "Укріфнорму".

      Читайте також: Заборона спостерігачів РФ: ОБСЄ пропонує переглянути рішення, а Клімкін поставити крапку

      Він наголосив, що Путін внаслідок своїх дій щодо України протягом останніх років він об'єднав а не роз'єднав народ. Добрянський зазначив, що "все більше українців бачать Росію ворогом, а не близьким другом". ЬТому Росія спробуває активізувати дії у найсприятливіший для цього час – вибори.

      Наприклад, ГРУ чи ФСБ дістане певну інформацію на якогось певного кандидата і передасть її українцям. І вони б мали про це знати, але чи знатимуть? 
      – зазначив він.

      Добрянський зазначив, що Кремль прагне спровокувати масові протести в Україні, аби поглибити сперечання в українському суспільстві.

      "Може бути розповсюджена якась інформація, яка буде не брехливою, але спрямованою на те, щоб розділити людей", – пояснив представник УККА.

       

      Вибори в Україні
      Вибори президента 2019: головні дати

      Зазначимо. українська розвідка заявляє, що російська влада додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонів доларів для реалізації підривної діяльності в Україні у 2019 році. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що Кремль буде використовуватиме різні кібертехнології та намагатися привести до влади свого кандидата. Про використання Москвою кібертехнологій для втручань попереджають і у США.

      blog_ava
      "Полювання" на правоохоронців, які побили активістів у Києві: в поліції попередили про "захист"
      10 лютого
      11990
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини Росії Україна – Росія Новини США Російська пропаганда Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 10 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 лютого: Наслідки вигуку поліції "Лягай, бандеро", погрози священикам ПЦУ
      10 лютого , 23:03 Головні новини 10 лютого: Наслідки вигуку поліції "Лягай, бандеро", погрози священикам ПЦУ
      991
      Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      10 лютого , 23:00 Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      Сергій Лещенко 170
      "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      10 лютого , 22:30 "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      Юлія Ліпенцева 399
      Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      10 лютого , 22:00 Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 545
      Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      10 лютого , 20:01 Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      4238
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук