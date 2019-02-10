Як Росія намагатиметься розділити українців перед виборами: пояснення експерта

Перед виборами в Україні Москва намагатиметься розділити український народ. Задля цього вона може навіть "підкидати" інформацію під виглядом "боротьби з корупцією", аби збурити суспільство.

Росія може спробувати "підсилити" деяких дійсних борців із корупцією, сказав представник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський "Укріфнорму".

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Він наголосив, що Путін внаслідок своїх дій щодо України протягом останніх років він об'єднав а не роз'єднав народ. Добрянський зазначив, що "все більше українців бачать Росію ворогом, а не близьким другом". ЬТому Росія спробуває активізувати дії у найсприятливіший для цього час – вибори.

Наприклад, ГРУ чи ФСБ дістане певну інформацію на якогось певного кандидата і передасть її українцям. І вони б мали про це знати, але чи знатимуть?

– зазначив він.

Добрянський зазначив, що Кремль прагне спровокувати масові протести в Україні, аби поглибити сперечання в українському суспільстві.

"Може бути розповсюджена якась інформація, яка буде не брехливою, але спрямованою на те, щоб розділити людей", – пояснив представник УККА.



Вибори президента 2019: головні дати

Зазначимо. українська розвідка заявляє, що російська влада додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонів доларів для реалізації підривної діяльності в Україні у 2019 році. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що Кремль буде використовуватиме різні кібертехнології та намагатися привести до влади свого кандидата. Про використання Москвою кібертехнологій для втручань попереджають і у США.