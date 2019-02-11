Как Россия будет пытаться разделить украинцев перед выборами: объяснение эксперта

Перед выборами в Украине Москва будет пытаться разделить украинский народ. Для этого она может даже "подбрасывать" информацию под видом "борьбы с коррупцией", чтобы возмутить общество.

Россия может попытаться "усилить" некоторых действительных борцов с коррупцией, сказал представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский "Укринформу".

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Он отметил, что Путин в результате своих действий по Украине в течение последних лет объединил а не разъединил народ. Добрянский отметил, что "все больше украинцев видят Россию врагом, а не близким другом". Поэтому Россия попытается активизировать действия в самое благоприятное для этого время – выборы.

Например, ГРУ или ФСБ получит определенную информацию на какого-то определенного кандидата и передаст ее украинцам. И они должны были об этом знать, но будут ли знать?

– отметил он.

Добрянский отметил, что Кремль стремится спровоцировать массовые протесты в Украине, чтобы углубить споры в украинском обществе.

"Может быть распространена какая-то информация, которая будет не лживой, но направленной на то, чтобы разделить людей", – пояснил представитель УККА.



Выборы президента 2019: главные даты

Отметим, украинская разведка заявляет, что российские власти дополнительно выделили своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности в Украине в 2019 году. Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Кремль будет использовать различные кибертехнологии и пытаться привести к власти своего кандидата. Об использовании Москвой кибертехнологий для вмешательств предупреждают и в США.