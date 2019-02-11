00:18
11 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностальгия России за СССР. Цирк Путина
      Вєсті Кремля
      22:47, 9 февраля
      Вести. UA. Жир: Что скрывает Насиров. Лексика третьего тысячелетия
      Вєсті.UA
      19:32, 9 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, 9 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Как Россия будет пытаться разделить украинцев перед выборами: объяснение эксперта

      17 Читати новину українською
      Россия может использовать информационный вброс, чтобы разделить украинцев, – представитель УККА
      Россия может использовать информационный вброс, чтобы разделить украинцев, – представитель УККА / Фото из открытых источников

      Перед выборами в Украине Москва будет пытаться разделить украинский народ. Для этого она может даже "подбрасывать" информацию под видом "борьбы с коррупцией", чтобы возмутить общество.

      Россия может попытаться "усилить" некоторых действительных борцов с коррупцией, сказал представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский "Укринформу".

      Читайте также: Запрет наблюдателей РФ: ОБСЕ предлагает пересмотреть решение, а Климкин поставить точку

      Он отметил, что Путин в результате своих действий по Украине в течение последних лет объединил а не разъединил народ. Добрянский отметил, что "все больше украинцев видят Россию врагом, а не близким другом". Поэтому Россия попытается активизировать действия в самое благоприятное для этого время – выборы.

      Например, ГРУ или ФСБ получит определенную информацию на какого-то определенного кандидата и передаст ее украинцам. И они должны были об этом знать, но будут ли знать?
      – отметил он.

      Добрянский отметил, что Кремль стремится спровоцировать массовые протесты в Украине, чтобы углубить споры в украинском обществе.

      "Может быть распространена какая-то информация, которая будет не лживой, но направленной на то, чтобы разделить людей", – пояснил представитель УККА.

       

      Вибори в Україні
      Выборы президента 2019: главные даты

      Отметим, украинская разведка заявляет, что российские власти дополнительно выделили своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности в Украине в 2019 году. Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Кремль будет использовать различные кибертехнологии и пытаться привести к власти своего кандидата. Об использовании Москвой кибертехнологий для вмешательств предупреждают и в США.

      blog_ava
      Обрушение Крымского моста может привести к катастрофе, – Тука
      10 февраля
      3436
      Теги: Новости США Украина – Россия Новости России Выборы Президента 2019 Российская пропаганда Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 февраля: Последствия возгласа полиции "Ложись, Бандеры", угрозы священникам
      10 февраля , 23:29 Главные новости 10 февраля: Последствия возгласа полиции "Ложись, Бандеры", угрозы священникам
      122
      Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      10 февраля , 23:00 Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      Сергій Лещенко 41
      "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      10 февраля , 22:30 "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      Юлія Ліпенцева 418
      Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      10 февраля , 22:00 Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 576
      Самые смешные мемы недели: лох Янукович, "Бляха" от Луценко, сладкий сон Трампа
      10 февраля , 20:01 Самые смешные мемы недели: лох Янукович, "Бляха" от Луценко, сладкий сон Трампа
      377
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      От чего умерла Екатерина Гандзюк: СМИ обнародовали громкие подробности
       5 ноября 2018 , 22:03
      В Кривом Роге собирается акция протеста
       17 ноября 2015 , 17:20
      В Украине стартовали продажи нового Hyundai Tucson 2019
       2 августа 2018 , 18:30
      Перейра – первый игрок сборной Бразилии за 100 лет, который родился в другой стране
       13 сентября 2018 , 00:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук