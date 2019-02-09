Запрет наблюдателей РФ: ОБСЕ предлагает пересмотреть решение, а Климкин поставить точку
Действующий председатель ОБСЕ Лайчак выразил сожаление относительно запрета Украины наблюдать за выборами гражданам России. Зато глава МИД Украины Климкин предложил поставить в дискуссии точку.
Председатель ОБСЕ призвал руководство Украины к "поиску всех возможных путей", которые обеспечат аккредитацией всех наблюдателей от БДИПЧ, сообщили в пресс-службе МИД Словакии.
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Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Лайчак "выразил сожаление", что украинский парламент 7 февраля принял закон, запрещающий аккредитацию в качестве наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) лиц, являющихся гражданами Российской Федерации.
Климкин у себя на Facebook-странице написал, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей от любых стран, но не от России.
Предлагаю всем наконец успокоиться в отношении российских официальных наблюдателей на президентских выборах в Украине и (ред. 24 канал) поставить точку во всех дискуссиях вокруг суверенного решения суверенной государства и двигаться дальше,
– добавил Климкин.
Он отметил, что в начале января письмом проинформировал директора БДИПЧ ОБСЕ, МИД не будет принимать документы от российских официальных наблюдателей. "Это было бы не просто политически неправильно, это противоречило бы моральным принципам и законодательству", – отметил глава украинского МИД.
Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?
Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.
Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.
В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.
7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.