Запрет наблюдателей РФ: ОБСЕ предлагает пересмотреть решение, а Климкин поставить точку

Действующий председатель ОБСЕ Лайчак выразил сожаление относительно запрета Украины наблюдать за выборами гражданам России. Зато глава МИД Украины Климкин предложил поставить в дискуссии точку.

Председатель ОБСЕ призвал руководство Украины к "поиску всех возможных путей", которые обеспечат аккредитацией всех наблюдателей от БДИПЧ, сообщили в пресс-службе МИД Словакии.

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Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Лайчак "выразил сожаление", что украинский парламент 7 февраля принял закон, запрещающий аккредитацию в качестве наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) лиц, являющихся гражданами Российской Федерации.

Климкин у себя на Facebook-странице написал, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей от любых стран, но не от России.

Предлагаю всем наконец успокоиться в отношении российских официальных наблюдателей на президентских выборах в Украине и (ред. 24 канал) поставить точку во всех дискуссиях вокруг суверенного решения суверенной государства и двигаться дальше,

– добавил Климкин.

Он отметил, что в начале января письмом проинформировал директора БДИПЧ ОБСЕ, МИД не будет принимать документы от российских официальных наблюдателей. "Это было бы не просто политически неправильно, это противоречило бы моральным принципам и законодательству", – отметил глава украинского МИД.