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      Заборона спостерігачів РФ: ОБСЄ пропонує переглянути рішення, а Клімкін поставити крапку

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      Заборона спостерігачів РФ: ОБСЄ пропонує переглянути рішення, а Клімкін поставити крапку
      Заборона спостерігачів РФ: ОБСЄ пропонує переглянути рішення, а Клімкін поставити крапку / Фото з відкритих джерел

      Чинний голова ОБСЄ Лайчак висловив жаль щодо заборони України спостерігати за виборами громадянам Росії. Натомість голова МЗС України Клімкін запропонував поставити в дискусії крапку.

      Голова ОБСЄ закликав керівництво України до "пошуку всіх можливих шляхів", які забезпечать акредитацію всіх спостерігачів від БДІПЛ, повідомили у прес-службі МЗС Словаччини.

      Читайте також: Росія передумала направляти спостерігачів на вибори в Україну

      Під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Лайчак "висловив жаль", що український парламент 7 лютого ухвалив закон, який забороняє акредитацію як спостерігачів від Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) осіб, які є громадянами Російської Федерації.

      Клімкін у себе на Facebook-сторінці написав, що Україна готова прийняти будь-яку кількість міжнародних спостерігачів від будь-яких країн, але не від Росії.

      Пропоную всім нарешті заспокоїтися відносно російських офіційних спостерігачів на президентських виборах в Україні і (ред. 24 канал) поставити крапку в усіх дискусіях навколо суверенного рішення суверенної держави і рухатися далі,
      – додав Клімкін.

      Він наголосив, що на початку січня листом поінформував директорку БДІПЛ ОБСЄ, що МЗС не прийматиме документи від російських офіційних спостерігачів. "Це було б не просто політично неправильно, це суперечило б моральним принципам та законодавству", – зазначив голова українського МЗС.

      Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

      Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

       

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      Теги: Україна – Росія Новини Росії ОБСЄ Новини політики Новини України Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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