В июле 2011 года в Украине отменили обязательный техосмотр для легковых автомобилей. Однако, согласно директивам ЕС, эту норму в нашей стране обязаны вернуть до 2022 года. Что ждет авторынок и не вернется с обязательным техосмотром очередная коррупционная схема, мы решили разобраться на примере ныне действующего рынка процедур обязательного технического контроля (ОТК) и сертификации.

Как это работает

Транспортные средства (ТС), которые ввозятся в Украину впервые или были переоборудованы (например, на них установили ГБО), еще до постановки на учет в сервисных центрах МВД подлежат обязательной сертификации. Например, в 2019 году в Украине было зарегистрировано более 450 000 ТС. Следовательно, осуществлено минимум 450 000 сертификаций. Вместе с тем, в прошлом году на территории Украины было проведено более 720 000 обязательных процедур технического контроля (ОТК). Цена сертификации составляет от 2500 гривен за машину, которую завезли из Европы, и от 5000 гривен за авто из США. ОТК обходится 1000 гривен.

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ОТК подлежат:

Легковые авто, используемых для перевозки груза или пассажиров, которые эксплуатируются с целью получения прибыли;

Грузовые автомобили и прицепы;

Автобусы и специальные транспортные средства, перевозящие опасные грузы;

Такси.

Техосмотр за 7 минут

В 2019 году из 450 компаний, которые осуществляли свою деятельность в сфере сертификации и ОТК, проверку Министерства инфраструктуры успешно прошли около 10 (!). Причем, как утверждают активисты, все эти немногочисленные "счастливчики" могут быть связаны с чиновниками Мининфраструктуры.

Трудно поверить, но даже в таких условиях некоторые компании выдавали протоколы 24/7 в среднем каждые 7 минут (!). Хотя, при соблюдении всех процедур в среднем обязательный техосмотр транспортного средства занимает минимум 40 минут, отмечает председатель общественного союза "Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации" (ГС СТТ) Игорь Черненко.

Это говорит о том, что идет массовая торговля обязательным техническим контролем, – считает эксперт.

Шаг к монополии

23 января 2019 Кабинетом министров Украины было принято постановление №46. Данным постановлением МИУ были предоставлены полномочия останавливать деятельность субъектов обязательного технического контроля в случае каких-либо изменений в документах, которые они предоставляли. В их числе – полный перечень оборудования, персонала, договоры аренды помещений и земельных участков. Сюрреализм заключается в том, что работа предприятия, которое решило модернизировать оборудование, чтобы соответствовать постоянно растущим требованиям директив Европейского Союза, или банально наняло на работу нового сотрудника может быть приостановлена ​​Министерством.

Эксперты считают, что этот документ фактически поощряет создание монополии ОТК. Игорь Черненко обратил внимание, что принятый текст постановления отличается от согласованного всеми инстанциями проекта на 95% (!).

Стоит отметить, что проект постановления разрабатывался в Главном сервисном центре МВД, которым в 2019 году руководил нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Что дальше?

Бизнес категорически недоволен принятием такого решения, поскольку ситуация, когда в 40-миллионной стране услуги сертификации и ОТК предоставляют лишь десяток "избранных" компаний, очень напоминает монополию. В октябре 2019 Окружной админсуд Киева признал скандальное постановление №46 противоправным и недействительным. В феврале 2020-го Шестой апелляционный админсуд отклонил апелляцию Кабмина и Мининфраструктуры, оставив в силе решение суда первой инстанции. 29 июля 2020 Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Кабмина и МИУ - вышеуказанные судебные решения отменены, а дело направлено в Окружной админсуд Киева на новое рассмотрение.

По нашим подсчетам, только в прошлом году объем рынка сертификации составил не менее 1,8 миллиарда гривен, а ОТК – примерно 800 миллионов гривен. Суммарно фактически монопольный рынок достигает 2,6 миллиарда гривен! Учитывая перспективу возвращения обязательного технического контроля для легковых авто, украинские водители могут попасть в неприятную ситуацию, когда компании, которые получили разрешение Мининфраструктуры, физически не смогут предоставлять услуги, а будут только предлагать "купить" документ. Разве таких реформ мы ждали?