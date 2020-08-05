Техосмотр в Украине под угрозой: что происходит на рынке и что нужно знать водителям
В июле 2011 года в Украине отменили обязательный техосмотр для легковых автомобилей. Однако, согласно директивам ЕС, эту норму в нашей стране обязаны вернуть до 2022 года. Что ждет авторынок и не вернется с обязательным техосмотром очередная коррупционная схема, мы решили разобраться на примере ныне действующего рынка процедур обязательного технического контроля (ОТК) и сертификации.
Как это работает
Транспортные средства (ТС), которые ввозятся в Украину впервые или были переоборудованы (например, на них установили ГБО), еще до постановки на учет в сервисных центрах МВД подлежат обязательной сертификации. Например, в 2019 году в Украине было зарегистрировано более 450 000 ТС. Следовательно, осуществлено минимум 450 000 сертификаций. Вместе с тем, в прошлом году на территории Украины было проведено более 720 000 обязательных процедур технического контроля (ОТК). Цена сертификации составляет от 2500 гривен за машину, которую завезли из Европы, и от 5000 гривен за авто из США. ОТК обходится 1000 гривен.
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ОТК подлежат:
- Легковые авто, используемых для перевозки груза или пассажиров, которые эксплуатируются с целью получения прибыли;
- Грузовые автомобили и прицепы;
- Автобусы и специальные транспортные средства, перевозящие опасные грузы;
- Такси.
Техосмотр за 7 минут
В 2019 году из 450 компаний, которые осуществляли свою деятельность в сфере сертификации и ОТК, проверку Министерства инфраструктуры успешно прошли около 10 (!). Причем, как утверждают активисты, все эти немногочисленные "счастливчики" могут быть связаны с чиновниками Мининфраструктуры.
Трудно поверить, но даже в таких условиях некоторые компании выдавали протоколы 24/7 в среднем каждые 7 минут (!). Хотя, при соблюдении всех процедур в среднем обязательный техосмотр транспортного средства занимает минимум 40 минут, отмечает председатель общественного союза "Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации" (ГС СТТ) Игорь Черненко.
Это говорит о том, что идет массовая торговля обязательным техническим контролем, – считает эксперт.
Шаг к монополии
23 января 2019 Кабинетом министров Украины было принято постановление №46. Данным постановлением МИУ были предоставлены полномочия останавливать деятельность субъектов обязательного технического контроля в случае каких-либо изменений в документах, которые они предоставляли. В их числе – полный перечень оборудования, персонала, договоры аренды помещений и земельных участков. Сюрреализм заключается в том, что работа предприятия, которое решило модернизировать оборудование, чтобы соответствовать постоянно растущим требованиям директив Европейского Союза, или банально наняло на работу нового сотрудника может быть приостановлена Министерством.
Эксперты считают, что этот документ фактически поощряет создание монополии ОТК. Игорь Черненко обратил внимание, что принятый текст постановления отличается от согласованного всеми инстанциями проекта на 95% (!).
Стоит отметить, что проект постановления разрабатывался в Главном сервисном центре МВД, которым в 2019 году руководил нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Что дальше?
Бизнес категорически недоволен принятием такого решения, поскольку ситуация, когда в 40-миллионной стране услуги сертификации и ОТК предоставляют лишь десяток "избранных" компаний, очень напоминает монополию. В октябре 2019 Окружной админсуд Киева признал скандальное постановление №46 противоправным и недействительным. В феврале 2020-го Шестой апелляционный админсуд отклонил апелляцию Кабмина и Мининфраструктуры, оставив в силе решение суда первой инстанции. 29 июля 2020 Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Кабмина и МИУ - вышеуказанные судебные решения отменены, а дело направлено в Окружной админсуд Киева на новое рассмотрение.
По нашим подсчетам, только в прошлом году объем рынка сертификации составил не менее 1,8 миллиарда гривен, а ОТК – примерно 800 миллионов гривен. Суммарно фактически монопольный рынок достигает 2,6 миллиарда гривен! Учитывая перспективу возвращения обязательного технического контроля для легковых авто, украинские водители могут попасть в неприятную ситуацию, когда компании, которые получили разрешение Мининфраструктуры, физически не смогут предоставлять услуги, а будут только предлагать "купить" документ. Разве таких реформ мы ждали?