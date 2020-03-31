Мошенничество в боксах: что нужно знать, когда проходишь сертификацию или техосмотр автомобиля

В последнее время в Украине процедуры сертификации и техосмотра автомобиля все чаще превращаются в фикцию.

С необходимостью обязательной сертификации автомобиля сталкивались все покупатели транспортных средств, которые покупали их за рубежом. Или же владельцы автосалонов, которые поставляют автомобили в Украину. С обязательным техническим контролем – в последнее время только владельцы грузовых авто или автобусов/маршрутных такси. Однако, совсем скоро эту процедуру могут вспомнить (или познакомиться впервые) владельцы и легковых автомобилей.

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Во всяком случае, в правительстве всерьез рассматривают возможность вернуть обязательный техосмотр. Такая инициатива в идеале может уменьшить количество аварий на дорогах, смертей и травм в ДТП, которые часто возникают из-за технической неисправности транспортных средств. Другое дело, если кардинально не изменится подход к самому процессу обязательного технического контроля и сертификации автомобилей, на дорогах ситуация вряд ли улучшится, а красивые лозунги такими и останутся.

К сожалению, после решений Министерства инфраструктуры и инициативы "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств", процедуры проведения технического контроля и обязательной сертификации в большинстве созданных под эти нововведения компаний напоминают фикцию. Конечно, некоторые вещи можно списать на генетическое желание украинцев "порешать" и попытки "сэкономить" время, но вопрос в том, кто стимулирует их или создает условия для таких шагов. О том, сколько денег на этом зарабатывают и сколько из этой суммы попадает в бюджет, скромно умолчим.

Сейчас отметим, какие чудеса творятся в сфере обязательного технического контроля автомобилей. Например, за март одной из фирм проведено 2634 ОТК. И хотя месяц еще не закончился, показатели впечатляют: 85 проведенных технически сложных процедур в день. Даже если предположить, что компания работает без выходных и все 24 часа в сутки (что невозможно), за час они проводят технический контроль 3,5 автомобилей. В среднем – 17 минут на машину. С выполнением всех необходимых требований и оформлением. При этом, по словам экспертов, для проверки любого транспортного средства нужно точно не меньше 40 минут.

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ОТК – это очень важно!

Ситуация с монополизацией рынка сертификации и обязательного технического контроля транспортных средств зашла настолько далеко, что в дело пришлось вмешаться народным депутатам. Нардеп Петр Павловский заявил, то обратится к премьер-министру Украины относительно создания искусственной монополии, инициатором которой выступили должностные лица Министерства инфраструктуры Украины. Согласно документам, представленным Павловским, до 2017 года в Украине было создано 7 органов по сертификации, шесть из них – государственные. Но вскоре в последних аннулировали лицензии, создав вместо них сеть связанных между собой частных компаний. Превратив таким образом важную и необходимую техническую процедуру в элементарную "торговлю бумажками".

Отдельная история – сертификация газобаллонного оборудования. На данный момент эта услуга стоит около 3 000 гривен. И снова большинство аккредитаций на проведение сертификации получили компании, близкие к руководству Министерства инфраструктуры. А стоимость сертификации увеличилась в пять раз – с 600 до 3 000 гривен. Но даже при таком ценообразовании аккредитованные центры не могут справляться с наплывом желающих. Большой риск "липовых" обзоров, пересылок сертификатов почтой и критики со стороны чиновников Евросоюза. Министр инфраструктуры Владислав Криклий еще две недели назад обещал разобраться в ситуации как с ценообразованием, так и аккредитованными фирмами. Но никаких решений пока не было принято.

К сожалению, многие укранцы предпочитают действовать "по старинке",

– говорит юрист Игорь Черненко.

"Им проще отдать документы и автомобиль на 20 минут, заплатить нужную сумму, а затем получить необходимые документы. Оставим за скобками моральный аспект таких поступков. Как и, собственно, контроль и понятие безопасности: личной, пассажиров и других участников дорожного движения", – продолжил эксперт.

И добавил: когда ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется, Украина и страны ЕС снова откроют границы, выехать в Европу на автомобиле с "липовым" техническим контролем будет, мягко говоря, проблематично.

Если вы не хотите оказаться в числе "евронеудачнков", эксперты советуют ответственно подходить к обязательному техническому контролю транспортного средства, не только выбирая надежные компании, но и лично инспектируя его проведение.

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Далеко не все автомобилисты знают ключевое правило при прохождении сертификации или ОТК автомобилей – они должны проводится в присутствии хозяина транспортного средства. Поэтому если вам говорят: "отдайте документы и машину, через 20 минут все будет готово", или требуйте личного присутствия, или просто меняйте обслуживающую компанию.

Что касается ОТК, то обязательными являются четыре момента:

1. Проверка тормозной системы ТС.

2. Измерение дымности в отработанных газах двигателей (работающих на дизеле или газе).

3. Измерение содержания окиси углерода в отработавших газах двигателей (работающих на бензине или газе).

4. Проверка фар ближнего и дальнего света, противотуманных фар.

Помните, что обязательный технический контроль если не обезопасит вас от неприятных ситуаций на дороге, то, по крайней мере, уменьшит их возможное количество. Если мы все-таки выбрали для себя европейские приоритеты, нужно им следовать и соответствовать. Хотя бы в малом.