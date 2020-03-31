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      Шахрайство в боксах: що треба знати, коли проходиш сертифікацію чи техогляд автомобіля

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      Техогляд в Україні став фікцією / Midlanddirectory

      Останнім часом в Україні процедури сертифікації і техогляду автомобіля все частіше перетворюються на фікцію.

      З необхідністю обов'язкової сертифікації автомобіля стикалися всі покупці транспортних засобів, які купували їх за кордоном. Або ж власники автосалонів, які постачають автомобілі в Україну. З обов'язковим технічним контролем – останнім часом тільки власники вантажних авто або автобусів/маршрутних таксі. Однак, зовсім скоро цю процедуру можуть згадати (або познайомитися вперше) власники і легкових автомобілів.

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      У всякому разі, в уряді всерйоз розглядають можливість повернути обов'язковий техогляд. Така ініціатива в ідеалі може зменшити кількість аварій на дорогах, смертей і травм в ДТП, що часто виникають через технічну несправність транспортних засобів. Інша справа, якщо кардинально не зміниться підхід до самого процесу обов'язкового технічного контролю та сертифікації автомобілів, на дорогах ситуація навряд чи поліпшиться, а красиві гасла такими і залишаться.

      На жаль, після рішень Міністерства інфраструктури та ініціативи "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів", процедури проведення технічного контролю і обов'язкової сертифікації в більшості створених під ці нововведення компаній нагадують фікцію. Звичайно, деякі речі можна списати на генетичне бажання українців "повирішувати" і спроби "зекономити" час, але питання в тому, хто стимулює їх або створює умови для таких кроків. Про те, скільки грошей на цьому заробляють і скільки з цієї суми потрапляє до бюджету, скромно промовчимо.

      Зараз відзначимо, які дива творяться у сфері обов'язкового технічного контролю автомобілів. Наприклад, за березень однієї з фірм проведено 2634 ОТК. І хоча місяць ще не закінчився, показники вражають: 85 проведених технічно складних процедур в день. Навіть якщо припустити, що компанія працює без вихідних і всі 24 години на добу (що неможливо), за годину вони проводять технічний контроль 3,5 автомобілів. В середньому – 17 хвилин на машину. З виконанням всіх необхідних вимог і оформленням. При цьому, за словами експертів, для перевірки будь-якого транспортного засобу потрібно точно не менше 40 хвилин.

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      ОТК – це дуже важливо! 

      Ситуація з монополізацією ринку сертифікації та обов'язкового технічного контролю транспортних засобів зайшла настільки далеко, що в справу довелося втрутитися народним депутатам. Нардеп Петро Павловський заявив, то звернеться до прем'єр-міністра України щодо створення штучної монополії, ініціатором якої виступили посадові особи Міністерства інфраструктури України. Згідно з документами, наведеними Павловським, до 2017 року в Україні було створено 7 органів з сертифікації, шість з них – державні. Але незабаром у останніх анулювали ліцензії, створивши замість них мережу пов'язаних між собою приватних компаній. Перетворивши таким чином важливу і необхідну технічну процедуру в елементарну "торгівлю папірцями".

      Окрема історія – сертифікація газобалонного обладнання. На даний момент ця послуга коштує близько 3000 гривень. І знову більшість акредитацій на проведення сертифікації отримали компанії, наближені до керівництва Міністерства інфраструктури. А вартість сертифікації збільшилася в п'ять разів – з 600 до 3 000 гривень. Але навіть при такому ціноутворенні акредитовані центри не можуть справлятися з напливом бажаючих. Великий ризик "липових" оглядів, пересилань сертифікатів поштою і критиці з боку чиновників Євросоюзу. Міністр інфраструктури Владислав Криклій ще два тижні тому обіцяв розібратися в ситуації як з ціноутворенням, так і акредитованими фірмами. Але ніяких рішень поки не було прийнято.

      На жаль, багато хто з українців вважають за краще діяти "по-старому", – говорить юрист Ігор Черненко.

      "Їм простіше віддати документи і автомобіль на 20 хвилин, заплатити потрібну суму, а потім отримати необхідні документи. Залишимо за дужками моральний аспект таких вчинків. Як і, власне, контроль і поняття безпеки: особистої, пасажирів та інших учасників дорожнього руху", – продовжив експерт.

      Й додав: коли ситуація з пандемією коронавіруса стабілізується, Україна і країни ЄС знову відкриють кордони, виїхати в Європу на автомобілі з "липовим" технічним контролем буде, м'яко кажучи, проблематично.

      Якщо ви не хочете опинитися в числі "євроневдах", експерти радять відповідально підходити до обов'язкового технічного контролю транспортного засобу, не тільки вибираючи надійні компанії, але і особисто інспектуючи його проведення.

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      Далеко не всі автомобілісти знають ключове правило при проходженні сертифікації або ОТК автомобілів – вони повинні проводиться в присутності господаря транспортного засобу. Тому, якщо вам кажуть: "віддайте документи і машину, через 20 хвилин все буде готово", або вимагайте особистої присутності, або просто змінюйте обслуговуючу компанію.

      Що стосується ОТК, то обов'язковими є чотири моменти:

      1. Перевірка гальмівної системи ТС.
      2. Вимірювання димності у відпрацьованих газах двигунів (які працюють на дизелі або газу).
      3. Вимірювання вмісту окису вуглецю у відпрацьованих газах двигунів (які працюють на бензині або газі).
      4. Перевірка фар ближнього і дальнього світла, протитуманних фар.

      Пам'ятайте, що обов'язковий технічний контроль, якщо не убезпечить вас від неприємних ситуацій на дорозі, то, принаймі, зменшить їх можливу кількість. Якщо ми все-таки вибрали для себе європейські пріоритети, потрібно їм слідувати і відповідати. Хоча б в малому.

      Автор: Андрій Дронь
      Теги: Новини України Публікації Законодавство Статті Міністерство інфраструктури Техогляд Автосервіс Авто
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