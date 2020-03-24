Чому Україна свідомо відмовляється від європейських норм дорожнього руху

Після підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом наша країна отримала унікальну можливість стати частиною транспортної системи Старого Світу.

Для цього Україна повинна впровадити у себе ряд Директив, здійснивши поступовий перехід українських норм і законів у відповідності до європейських норм і актів.

Інформація для роздумів 1,5 мільярда гривень на дорогах: хто і як монополізує ринок техогляду авто

Одна з найважливіших норм – під номером 2014/45/ЄС, в якій чітко розписані правила тестування транспортних засобів (на придатність до експлуатації). Також ця директива визначає, що контроль за підприємствами, які здійснюють тестування транспортних засобів вважається реалізованим, якщо в країні введена акредитації відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС №765/2008. Ще на початку 2000-х років Україна створила Національне агентство по акредитації України відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", яке й займалося здійсненням акредитації. Однак з 2017 року почалися цікаві речі.

Монополізація ринку

У березні 2017 року постановою Кабінету міністрів України були внесені зміни в існуючі норми. Повноваження перевіряти документи суб'єктів підприємницької діяльності після акредитації були додатково надані Міністерству інфраструктури. Міністерство настільки "ефективно" попрацювало, що на початку 2019 року суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють технічний огляд з 400 залишилося близько 10.

Через півтора року після надання Міністерству інфраструктури таких повноважень, Кабінет міністрів України прийняв нову постанову, наділивши міністерство правом фактично без обґрунтування виключати з Реєстру суб'єктів, що займаються технічним оглядом транспортних засобів. Наприклад, в разі будь-яких змін в документах (перелік обладнання, договору оренди і так далі).



Техогляд – ласий шматок для бізнесу

Дане рішення викликало чимало критики, в тому числі і з боку зарубіжних партнерів України, які вказували на те, що держава створює чергову монополію на ринку, а контроль за технічним оглядом транспортних засобів та їх сертифікацією може перетворитися на фікцію.

Не дивно, що ця постанова була оскаржена в судовому порядку, а незабаром правоту підприємців підтвердив і Апеляційний суд. Була надія, що після президентських виборів і приходу нового Кабінету міністрів держава повернеться до взятих на себе зобов'язань – відповідно до Угоди про асоціацію. Однак радість підприємців і автомобілістів виявилася передчасною.

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В кінці лютого 2020 року Міністерство інфраструктури України знову повернулося до спроби монополізувати ринок, опублікувавши у себе на сайті проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку". У цьому законопроекті знову закладені передумови для монополізації ринку, обсяг якого становить близько 1,5 мільярдів гривень щорічно. Його переведення в тінь в пошуках швидкої вигоди від належного контролю за технічним оглядом автомобіля або його сертифікацією.

Спірні пункти

Серед головних спірних пунктів даного законопроекту – створення Бюро з безпеки експлуатації колісних транспортних засобів, яким пропонується надати повноваження на зупинення господарської діяльності суб'єкта, який проводить сертифікацію без чітко регламентують причин. "Добровільно-примусове" введення до складу Бюро підприємств, що беруть участь в технічному огляді автомобілів. Керівництво Бюро Президією, три члена якого з семи – компанії, які отримали найбільшу кількість успішно перевірених Міністерством станцій. І можливість Міністерства інфраструктури виконувати функції Бюро, навіть формально в ньому не беручи участь (якщо Президія Бюро не має можливості зібратися або ж прийняти рішення).



В Україні з'явилося багато компаній, які надають неякісний техогляд

На думку європейських експертів, даний законопроект не тільки не відповідає нормам ЄС, а й прямо суперечить їм. Це стосується як створення самого Бюро, так і його складу. Як відзначають фахівці, права органу, уповноваженого ЄС здійснювати видачу акредитацій, чітко регламентується законами і директивами Європейського союзу. Всі станції, які отримали дозвіл на подібний вид діяльності, зобов'язані пройти ретельну експертизу на предмет відповідності, а правила ринку повинні бути єдиними для всіх.

При цьому останнім часом в Україні з'явилося безліч компаній, які використовують застаріле, а іноді і просто непрацююче обладнання для проведення технічного огляду або сертифікації транспортних засобів. За дивним збігом обставин, більшість з них належать кільком особам або фірмам, які претендують на входження до Президії Бюро (зазначені вище три члена головного керівного органу). І якщо зараз ніхто не може зрозуміти принципи і підстави успішного проходження перевірки Міністерства інфраструктури, то в подальшому виникне маса питань до "якості" їх сертифікатів або експертиз.

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Українці в "зоні ризику"

Ще більше питань до самої процедури. Тому що з обов'язкових щорічних 700 тисяч технічних оглядів, більш 2/3 проводять тільки дві компанії. При середній вартості техогляду в 1000 гривень, нескладно підрахувати, що в якості оплати вони приймають понад 400 мільйонів гривень. Як розуміти таку вибірковість Міністерства інфраструктури?!

Після закінчення карантину, викликаного пандемією коронавіруса, на кордонах ЄС спеціальні служби будуть набагато ретельніше перевіряти транспортні засоби не з країн Євросоюзу. Особливу увагу приділяючи і технічного стану автомобіля, – каже юрист Ігор Черненко.

За його словами, отримання "липового" протоколу обов'язкового технічного контролю не гарантує перетину кордону ЄС. "Причому у "зону ризику" потрапляють не тільки туристи і мандрівники, але і автоперевізники. А це набагато важливіше для нашої економіка. Криза, що трапився зараз, дає відмінну можливість детально проаналізувати запропоновані зміни і просто повернутися до правил і норм, які працюють в Європейському Союзі і які потрібно просто імплементувати в Україні", – зазначає Черненко.