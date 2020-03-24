Почему Украина сознательно отказывается от европейских норм дорожного движения

После подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом наша страна получила уникальную возможность стать частью транспортной системы Старого Света.

Для этого Украина должна внедрить у себя ряд директив, осуществив постепенный переход украинских норм и законов в соответствии с европейскими нормами и актами.

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Одна из важнейших норм – под номером 2014/45/ЕС, в которой четко расписаны правила тестирования транспортных средств (на пригодность к эксплуатации). Также эта директива определяет, что контроль за предприятиями, которые осуществляют тестирование транспортных средств считается реализованным, если в стране введена аккредитация в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета ЕС №765/2008. Еще в начале 2000-х годов Украина создала Национальное агентство по аккредитации Украины в соответствии с Законом Украины "Об аккредитации органов по оценке соответствия", которое и занималось осуществлением аккредитации. Однако с 2017 года начались интересные вещи.

Монополизация рынка

В марте 2017 года постановлением Кабинета министров Украины были внесены изменения в существующие нормы. Полномочия проверять документы субъектов предпринимательской деятельности после аккредитации были дополнительно предоставлены Министерству инфраструктуры. Министерство настолько "эффективно" поработало, что в начале 2019 года субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют технический осмотр из 400 осталось около 10.

Через полтора года после предоставления Министерству инфраструктуры таких полномочий, Кабинет министров Украины принял новое постановление, наделив министерство правом фактически без обоснования исключать из Реестра субъектов, занимающихся техническим осмотром транспортных средств. Например, в случае каких-либо изменений в документах (перечень оборудования, договора аренды и т.д.).



Техосмотр – лакомый кусок для бизнеса

Данное решение вызвало немало критики, в том числе и со стороны зарубежных партнеров Украины, которые указывали на то, что государство создает очередную монополию на рынке, а контроль за техническим осмотром транспортных средств и их сертификацией может превратиться в фикцию.

Неудивительно, что это постановление было обжаловано в судебном порядке, а вскоре правоту предпринимателей подтвердил и Апелляционный суд. Была надежда, что после президентских выборов и прихода нового Кабинета министров государство вернется к взятым на себя обязательствам – в соответствии с Соглашением об ассоциации. Однако радость предпринимателей и автомобилистов оказалась преждевременной.

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В конце февраля 2020 года Министерство инфраструктуры Украины снова вернулось к попытке монополизировать рынок, опубликовав у себя на сайте проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны". В этом законопроекте снова заложены предпосылки для монополизации рынка, объем которого составляет около 1,5 миллиарда гривен ежегодно. Его перевод в тень в поисках быстрой выгоды от надлежащего контроля за техническим осмотром автомобиля или его сертификацией.

Спорные пункты

Среди главных спорных пунктов данного законопроекта – создание Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств, которым предлагается предоставить полномочия на остановку хозяйственной деятельности субъекта, который проводит сертификацию без четко регламентируемых причин. "Добровольно-принудительное" введение в состав Бюро предприятий, участвующих в техническом осмотре автомобилей. Руководство Бюро Президиумом, три члена которого из семи – компании, получившие наибольшее количество успешно проверенных Министерством станций. И возможность Министерства инфраструктуры выполнять функции Бюро, даже формально в нем не участвуя (если Президиум Бюро не имеет возможности собраться или принять решение).



В Украине появилось много компаний, которые предоставляют некачественный техосмотр

По мнению европейских экспертов, данный законопроект не только не соответствует нормам ЕС, но и прямо противоречит им. Это касается как создания самого Бюро, так и его состава. Как отмечают специалисты, права органа, уполномоченного ЕС осуществлять выдачу аккредитаций, четко регламентируются законами и директивами Европейского союза. Все станции, которые получили разрешение на подобный вид деятельности, обязаны пройти тщательную экспертизу на предмет соответствия, а правила рынка должны быть едиными для всех.

При этом в последнее время в Украине появилось множество компаний, которые используют устаревшее, а иногда и просто неработающее оборудование для проведения технического осмотра или сертификации транспортных средств. По странному стечению обстоятельств, большинство из них принадлежат нескольким лицам или фирмам, которые претендуют на вхождение в Президиум Бюро (указанные выше три члена главного руководящего органа). И если сейчас никто не может понять принципы и основания успешного прохождения проверки Министерства инфраструктуры, то в дальнейшем возникнет масса вопросов к "качеству" их сертификатов или экспертиз.

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Украинцы в "зоне риска"

Еще больше вопросов к самой процедуре. Потому что из обязательных ежегодных 700 тысяч технических осмотров, более 2/3 проводят только две компании. При средней стоимости техосмотра в 1000 гривен, несложно подсчитать, что в качестве оплаты они получают более 400 миллионов гривен. Как понимать такую ​​избирательность Министерства инфраструктуры?!

После окончания карантина, вызванного пандемией коронавируса, на границах ЕС специальные службы будут гораздо тщательнее проверять транспортные средства не из стран Евросоюза. Особое внимание уделяя и техническому состоянию автомобиля,

– говорит юрист Игорь Черненко.

По его словам, получение "липового" протокола обязательного технического контроля не гарантирует пересечения границы ЕС. "Причем в "зону риска" попадают не только туристы и путешественники, но и автоперевозчики. А это гораздо важнее для нашей экономика. Кризис, который произошел сейчас, дает отличную возможность детально проанализировать предложенные изменения и просто вернуться к правилам и нормам, которые работают в Европейском Союзе и которые нужно просто имплементировать в Украине", – отмечает Черненко.