В сфере технического осмотра транспорта продолжается конфликт между предпринимателями и чиновниками.

На прошлой неделе Верховный суд Украины перенес на 8 июля рассмотрение кассационной жалобы Кабинета министров решения судов двух инстанций – окружного и апелляционного о признании недействительным своего постановления №46, принятого в январе 2019 года. Этим постановлением не только ставится под удар целая отрасль экономики, но и поощряется создание монополии в сфере обязательного технического контроля. Интересно, что принятый текст постановления №46 отличается от согласованного всеми инстанциями проекта на 95%.

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Главные претензии предпринимателей выглядят убедительно. Данным постановлением Министерству инфраструктуры Украины были предоставлены полномочия останавливать деятельность субъектов обязательного технического контроля в случае каких-либо изменений в документах, которые они предоставляли. В их числе – полный перечень оборудования, персонала, договоры аренды помещений и земельных участков. Иными словами, предприятия, которые решили модернизировать оборудование, чтобы соответствовать постоянно растущим требованиям директив Европейского Союза, или даже наняло на работу нового сотрудника может просто быть приостановлено Министерством инфраструктуры за изменения в документах.

Второй момент – введение протокола с радиометкой, стоимость которого увеличилась в 23 раза и стоит дополнительно субъектам хозяйствования (а в итоге и конечному потребителю – автолюбителям) 50 миллионов гривен ежегодно. При этом обеспечить необходимое количество радиометок государство просто не в состоянии, из-за чего работа центров практически остановилась, а вхождение новых предприятий на рынок затруднено.

В Главном сервисном центре МВД проблему с протоколами признают, объясняя ее возникновение карантином. По утверждению первого заместителя председателя Главного сервисного центра Юрия Смолянинова, за определенный период дефицит с протоколами на субъектах ОТК будет погашен.

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А вот что касается других моментов, то их чиновники не хотят признавать. Как, например, сокращение количества независимых субъектов, осуществляющих технический контроль транспортных средств. И ситуация начинает напоминать 2019 год, когда из 450 предприятий, которые ранее осуществляли обязательный технический контроль и прошли проверку Министерством инфраструктуры Украины, осталось десять. Предприниматели снова начали жаловаться на безосновательные отказы от министерства в допуске их к сфере проведения обязательного технического контроля.



В Украине нужно установить единые правила для ведения техосмотра

Как отмечает председатель общественной организации "Субъекты тестирования транспорта на соответствие эксплуатации" Игорь Черненко, некоторые субъекты даже в сложившихся условиях, выдавали протоколы 24/7 в среднем каждые 7 минут (!), что в принципе невозможно ни при каких обстоятельств. Учитывая соблюдение всех процедур, в среднем обязательных технический осмотр транспортного средства занимает минимум 40 минут.

Это говорит о том, что идет массовая торговля обязательным техническим контролем,

– считает эксперт.

Тем же, кто желает работать по правилам, просто не дают этого делать.

Мы несем значительные убытки каждый день, – говорит предприниматель Владимир Коваленко. – Предприятия стоят, протокола нет, зарплату и аренду платить надо. А вся эта система урегулирована тремя министерствами. Для того, чтобы к нам прислушивались, остается только выигрывать суды.

При этом права органа, уполномоченного ЕС осуществлять выдачу аккредитаций, четко регламентируются законами и директивами Европейского Союза. Все станции, которые получили разрешения на подобный вид деятельности, обязаны пройти тщательную экспертизу на предмет соответствия, а правила рынка должны быть едиными для всех.

В разговорах со СМИ, соглашаются с необходимостью изменений и чиновники. Однако, продолжают вести судебные тяжбы, или не осознавая, или сознательно игнорируя риск появления тысяч безработных, остановку или тенивизацию жизненно важного направления экономики и потерю доверия со стороны европейских партнеров.

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Именно на единых для всех правилах рынка настаивают предприниматели, которые, по их словам, просто не могут преодолеть, а иногда – справиться с конфликтом интересов чиновников. Выход, который может урегулировать ситуацию – создание единого электронного протокола и обязательной видеофиксации прохождения обязательного технического контроля. Такой шаг позволит владельцам транспортных средств сэкономить средства, а также в будущем упростит прохождение обязательного технического контроля легковых автомобилей, который собираются ввести в Украине в ближайшее время.