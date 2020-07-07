У сфері технічного огляду транспорту триває конфлікт між підприємцями і чиновниками.

Минулого тижня Верховний суд України переніс на 8 липня розгляд касаційної скарги Кабінету міністрів на рішення судів двох інстанцій – окружного та апеляційного щодо визнання недійсним своєї постанови №46, прийнятої в січні 2019 року. Цією постановою не тільки ставиться під удар ціла галузь економіки, а й заохочується створення монополії в сфері обов'язкового технічного контролю. Цікаво, що прийнятий текст постанови №46 відрізняється від узгодженого всіма інстанціями проекту на 95%.

До теми Шахрайство в боксах: що треба знати, коли проходиш сертифікацію чи техогляд автомобіля

Головні претензії підприємців виглядають переконливо. Даною постановою Міністерству інфраструктури України були надані повноваження зупиняти діяльність суб'єктів обов'язкового технічного контролю в разі будь-яких змін в документах, які вони надавали. У їх числі – повний перелік обладнання, персоналу, договори оренди приміщень і земельних ділянок. Іншими словами, підприємства, які вирішили модернізувати обладнання, щоб відповідати постійно зростаючим вимогам директив Європейського Союзу, або навіть найняло на роботу нового співробітника може просто бути призупинено Міністерством інфраструктури за зміни в документах.

Другий момент – введення протоколу з радіоміткою, вартість якого збільшилася в 23 рази і варто додатково суб'єктам господарювання (а в підсумку і кінцевого споживача – автолюбителям) 50 мільйонів гривень щорічно. При цьому забезпечити необхідну кількість радіоміток держава просто не в змозі, через що робота центрів практично стала, а входження нових підприємств на ринок ускладнено.

У Головному сервісному центрі МВС проблему з протоколами визнають, пояснюючи її виникнення карантином. За твердженням першого заступника голови Головного сервісного центру Юрія Смолянінова, за певний період дефіцит з протоколами на суб'єктах ВТК буде погашений.

Зверніть увагу Смерті на дорогах: в чому винна держава

А ось що стосується інших моментів, то їх чиновники не хочуть визнавати. Як, наприклад, скорочення кількості незалежних суб'єктів, які здійснювали технічний контроль транспортних засобів. І ситуація починає нагадувати 2019 рік, коли з 450 підприємств, які раніше здійснювали обов'язковий технічний контроль і пройшли перевірку Міністерством інфраструктури України, залишилося десять. Підприємці знову почали скаржитися на безпідставні відмови від міністерства у допуску їх до сфери проведення обов'язкового технічного контролю.



В Україні треба встановити єдині правила для ведення техогляду

Як зазначає голова громадської організації "Суб'єкти тестування транспорту на відповідність експлуатації" Ігор Черненко, деякі суб'єкти навіть в умовах, що склалися, видавали протоколи 24/7 в середньому кожні 7 хвилин (!), що в принципі неможливо ні за яких обставин. З огляду на дотримання всіх процедур, в середньому обов'язкових технічний огляд транспортного засобу займає мінімум 40 хвилин.

Це говорить про те, що йде масова торгівля обов'язковим технічним контролем, – вважає експерт.

Тим же, хто бажає працювати за правилами, просто не дають цього робити.

Ми несемо значні збитки щодня, – каже підприємець Володимир Коваленко. – Підприємства стоять, протоколів немає, зарплату і оренду платити треба. А вся ця систему врегульована трьома міністерствами. Для того, щоб до нас прислухалися, залишається тільки вигравати суди.

При цьому права органу, уповноваженого ЄС здійснювати видачу акредитацій, чітко регламентується законами і директивами Європейського Союзу. Всі станції, які отримали дозволу на подібний вид діяльності, зобов'язані пройти ретельну експертизу на предмет відповідності, а правила ринку повинні бути єдиними для всіх.

У розмовах зі ЗМІ, погоджуються з необхідністю змін і чиновники. Однак, продовжують вести судові тяжби, або не усвідомлюючи, або свідомо ігноруючи ризик появи тисяч безробітних, зупинку або тенівізацію життєво важливого напряму економіки і втрату довіри з боку європейських партнерів.

Критична ситуація Чому Україна свідомо відмовляється від європейських норм дорожнього руху

Саме на єдиних для всіх правилах ринку наполягають підприємці, які, за їхніми словами, просто не можуть подолати, а іноді – впоратися з конфліктом інтересів чиновників. Вихід, який може врегулювати ситуацію – створення єдиного електронного протоколу і обов'язкової відеофіксації проходження обов'язкового технічного контролю. Такий крок дозволить власникам транспортних засобів заощадити кошти, а також в майбутньому спростить проходження обов'язкового технічного контролю легкових авто, який збираються ввести в Україні вже найближчим часом.