Как далеко готов зайти Байден, если Путин нападет на Украину: экс-посол дал четкий ответ
США ввели против России новый пакет санкций. Если Владимир Путин нападет на Украину, жесткой реакции не избежать.
Источник:НВ
Такое мнение высказал бывший посол США в Украине и ведущий специалист Вашингтона по украинско-российским отношениям Уильям Тейлор. Он также ответил, как санкции могут повлиять на военное обострение на российско-украинской границе.
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О санкциях США
По его словам, это очень важный шаг администрации Джо Байдена. И подчеркнул – важно, что введению санкций предшествовал телефонный разговор между президентами Байденом и Путиным. Он состоялся как раз тогда, когда Россия стянула войска к границам Украины.
Важно, что эти 3 события произошли почти одновременно, и, я думаю, они связаны,
– отметил Тейлор.
Он отметил, что Байден сказал президенту Путину, что, во-первых, эти санкции – ответ на предпринятые им шаги.
"Во-вторых, что ему необходимо отступить от границ Украины. Вывести оттуда людей и военную технику, иначе продление санкций весьма вероятно", – сказал экс-посол.
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Кроме этого, Байден во время разговора отметил, что личный разговор и встреча двух президентов возможны через несколько месяцев после этого звонка.
Поэтому, я думаю, Путин сейчас не будет нападать на Украину,
– убежден Тейлор.
Если он это сделает, заверил экс-посол, то сразу же вызовет большее количество достаточно болезненных для России санкций. Также его будет ждать отмена саммита по климату в апреле. "А Путин этого саммита очень ждет", – сказал дипломат.
Он подытожил, что совокупность этих действий существенно снизила мотивацию главы Кремля нападать на Украину.
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