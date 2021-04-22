США ввели против России новый пакет санкций. Если Владимир Путин нападет на Украину, жесткой реакции не избежать.

Такое мнение высказал бывший посол США в Украине и ведущий специалист Вашингтона по украинско-российским отношениям Уильям Тейлор. Он также ответил, как санкции могут повлиять на военное обострение на российско-украинской границе.

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О санкциях США

По его словам, это очень важный шаг администрации Джо Байдена. И подчеркнул – важно, что введению санкций предшествовал телефонный разговор между президентами Байденом и Путиным. Он состоялся как раз тогда, когда Россия стянула войска к границам Украины.

Важно, что эти 3 события произошли почти одновременно, и, я думаю, они связаны,

– отметил Тейлор.

Он отметил, что Байден сказал президенту Путину, что, во-первых, эти санкции – ответ на предпринятые им шаги.

"Во-вторых, что ему необходимо отступить от границ Украины. Вывести оттуда людей и военную технику, иначе продление санкций весьма вероятно", – сказал экс-посол.

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Кроме этого, Байден во время разговора отметил, что личный разговор и встреча двух президентов возможны через несколько месяцев после этого звонка.

Поэтому, я думаю, Путин сейчас не будет нападать на Украину,

– убежден Тейлор.

Если он это сделает, заверил экс-посол, то сразу же вызовет большее количество достаточно болезненных для России санкций. Также его будет ждать отмена саммита по климату в апреле. "А Путин этого саммита очень ждет", – сказал дипломат.

Он подытожил, что совокупность этих действий существенно снизила мотивацию главы Кремля нападать на Украину.

Стоит заметить! В течение последних нескольких недель Кремль активно стягивает свои войска к украинским границам. По данным украинской разведки, Россия может готовиться к развертыванию конфликта на Донбассе.