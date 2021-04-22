США ввели проти Росії новий пакет санкцій. Якщо Володимир Путін нападе на Україну, жорсткішої реакції не уникнути.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні та провідний спеціаліст Вашингтона з українсько-російських відносин Вільям Тейлор. Він також відповів, як санкції можуть вплинути на військове загострення на російсько-українському кордоні.

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Про санкції США

За його словами, це дуже важливий крок адміністрації Джо Байдена. І наголосив – важливо, що запровадженню санкцій передувала телефонна розмова між президентами Байденом і Путіним. Вона відбулась якраз тоді, коли Росія стягнула війська до кордонів України.

Важливо, що ці 3 події відбулися майже одночасно, і, я думаю, вони пов'язані,

– наголосив Тейлор.

Він зазначив, що Байден сказав президенту Путіну, що, по-перше, ці санкції – відповідь на зроблені ним кроки.

"По-друге, що йому необхідно відступити від кордонів України. Вивести звідти людей і військову техніку, інакше продовження санкцій досить імовірне", – сказав експосол.

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Крім цього, Байден під час розмови наголосив, що особиста розмова і зустріч двох президентів можливі через кілька місяців після цього дзвінка.

Тому, я думаю, пан Путін зараз не нападатиме на Україну,

– переконаний Тейлор.

Якщо він це зробить, запевнив експосол, то відразу ж викличе більшу кількість досить болючих для Росії санкцій. Також на нього очікуватиме також скасування саміту щодо клімату у квітні. "А Путін цього саміту дуже чекає", – сказав дипломат.

Він підсумував, що сукупність цих дій істотно знизила мотивацію глави Кремля нападати на Україну.