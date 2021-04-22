Як далеко готовий зайти Байден, якщо Путін нападе на Україну: експосол дав чітку відповідь
США ввели проти Росії новий пакет санкцій. Якщо Володимир Путін нападе на Україну, жорсткішої реакції не уникнути.
Джерело:НВ
Таку думку висловив колишній посол США в Україні та провідний спеціаліст Вашингтона з українсько-російських відносин Вільям Тейлор. Він також відповів, як санкції можуть вплинути на військове загострення на російсько-українському кордоні.
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Про санкції США
За його словами, це дуже важливий крок адміністрації Джо Байдена. І наголосив – важливо, що запровадженню санкцій передувала телефонна розмова між президентами Байденом і Путіним. Вона відбулась якраз тоді, коли Росія стягнула війська до кордонів України.
Важливо, що ці 3 події відбулися майже одночасно, і, я думаю, вони пов'язані,
– наголосив Тейлор.
Він зазначив, що Байден сказав президенту Путіну, що, по-перше, ці санкції – відповідь на зроблені ним кроки.
"По-друге, що йому необхідно відступити від кордонів України. Вивести звідти людей і військову техніку, інакше продовження санкцій досить імовірне", – сказав експосол.
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Крім цього, Байден під час розмови наголосив, що особиста розмова і зустріч двох президентів можливі через кілька місяців після цього дзвінка.
Тому, я думаю, пан Путін зараз не нападатиме на Україну,
– переконаний Тейлор.
Якщо він це зробить, запевнив експосол, то відразу ж викличе більшу кількість досить болючих для Росії санкцій. Також на нього очікуватиме також скасування саміту щодо клімату у квітні. "А Путін цього саміту дуже чекає", – сказав дипломат.
Він підсумував, що сукупність цих дій істотно знизила мотивацію глави Кремля нападати на Україну.
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