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      Тексты для МИД России пишут пропагандистские каналы, – Климкин

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      Климкин заявил, что тексты для МИД России пишут пропагандистские каналы
      Климкин заявил, что тексты для МИД России пишут пропагандистские каналы / 24 канал

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter выразил убеждение, что тексты для МИД России пишут на российских пропагандистских телеканалах, а раньше было наоборот.

      "Ранее в МИД РФ писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД. Но, в конце концов, это все во многом одна кухня", – говорится в сообщении Климкина.

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      Он также подчеркнул, что "Россия окончательно катится к своей отдельной реальности, при чем уже не от западного, а от всего адекватного мира".

       

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Российская пропаганда Павел Климкин МИД Украины
      Источник: 24 канал
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