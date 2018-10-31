Тексты для МИД России пишут пропагандистские каналы, – Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter выразил убеждение, что тексты для МИД России пишут на российских пропагандистских телеканалах, а раньше было наоборот.
"Ранее в МИД РФ писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД. Но, в конце концов, это все во многом одна кухня", – говорится в сообщении Климкина.
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Он также подчеркнул, что "Россия окончательно катится к своей отдельной реальности, при чем уже не от западного, а от всего адекватного мира".
Источник: 24 канал
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