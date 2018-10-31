Тексти для МЗС Росії пишуть пропагандистські канали, – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter висловив переконання, що тексти для МЗС Росії пишуть на російських пропагандистських телеканалах, а раніше було навпаки.

"Раніше в МЗС РФ писали тексти для пропагандистських каналів, тепер ці канали пишуть тексти для МЗС. Але, зрештою, це все багато в чому одна кухня", – мовиться у дописі Клімкіна.

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Він також наголосив, що "Росія остаточно котиться до своєї окремої реальності, при чому вже не від західного, а від усього адекватного світу".