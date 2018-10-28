04:09
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      У Росії хочуть змінити режим через закон щодо України: скандальна заява Лаврова

      12558 Читать новость на русском
      Лавро заявив, що США хочуть змінити внутрішньополітичний режим у Росії
      Лавро заявив, що США хочуть змінити внутрішньополітичний режим у Росії / Getty Images

      Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що США хочуть змінити внутрішню політику РФ. На його переконання, Вашингтон це робить через фінансування опозиційних неурядових організацій, просуваючи демократію.

      Таку заяву він зробив у ефірі одного з російських телеканалів, передає ТАСС.

      Читайте також: У Росії затримали всіх учасників акції проти свавілля ФСБ

      "Американські дипломати не раз були поміченими на публічних заходах опозиції, зокрема несистемної, з гаслами зміни режиму тощо", – зауважив дипломат.

      За його словами, все це американські колеги намагаються перетворити на жарт, кажуть, що "все буде добре" та "взаємини нормалізуються, але "за фактами втручання жодної реакції немає".

      У відповідь їм говоримо, що у нас є не просто якісь підозри щодо цього, а їхній закон, який називається "Закон про підтримку України" - його було прийнято у 2015 році. Відповідно до цього документу, Держдепу не просто пропонується, а наказано витрачати 20 мільйонів доларів у рік для того, щоб просувати демократію в Росії. Це стосується й фінансування російських неурядових організацій, які виступають за демократизацію всіх сфер життя,
      – наголосив Лавров.

      Водночас він зазначив, що цей "закон працює", натомість, переконує очільник МЗС РФ, у США заявляють, "що намагаються не втручатися".

      "Всі організації, які отримують за цим законом фінансування, зараз перевіряються. Звичайно, якщо ці гранти йдуть на те, що записано в законі, а саме на просування демократії в Росії – це означає зміну внутрішньої політики країни", – підсумував російський міністр.

      До слова, під час свого візиту до Росії (22-23 жовтня) радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон сповістив, що передав російському президенту запрошення від його американського колеги відвідати Вашингтон.

      Крім того, він разом із російською стороною домовився про зустріч Путіна та Трампа у Парижі: захід заплановано на 11 листопада та він відбудеться у рамках відзначення сторіччя закінчення Першої Світової війни. ЗМІ припускають, що головною темою перемовин стане Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Сергій Лавров протести
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 28 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      28 жовтня , 23:13 Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      28 жовтня , 22:00 Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      28 жовтня , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      28 жовтня , 19:30 Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      28 жовтня , 19:01 Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      Андрій Воропаєв
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Сирійське угрупування заявляє, що воно підбило російський Ан-26
       7 березня , 16:30
      І ЄС і Росія хочуть "колонізувати" Білорусь, — Rzeczpospolita
      25 лютого 2015 , 06:02
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук