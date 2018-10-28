У Росії хочуть змінити режим через закон щодо України: скандальна заява Лаврова

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що США хочуть змінити внутрішню політику РФ. На його переконання, Вашингтон це робить через фінансування опозиційних неурядових організацій, просуваючи демократію.

Таку заяву він зробив у ефірі одного з російських телеканалів, передає ТАСС.

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"Американські дипломати не раз були поміченими на публічних заходах опозиції, зокрема несистемної, з гаслами зміни режиму тощо", – зауважив дипломат.

За його словами, все це американські колеги намагаються перетворити на жарт, кажуть, що "все буде добре" та "взаємини нормалізуються, але "за фактами втручання жодної реакції немає".

У відповідь їм говоримо, що у нас є не просто якісь підозри щодо цього, а їхній закон, який називається "Закон про підтримку України" - його було прийнято у 2015 році. Відповідно до цього документу, Держдепу не просто пропонується, а наказано витрачати 20 мільйонів доларів у рік для того, щоб просувати демократію в Росії. Це стосується й фінансування російських неурядових організацій, які виступають за демократизацію всіх сфер життя,

– наголосив Лавров.

Водночас він зазначив, що цей "закон працює", натомість, переконує очільник МЗС РФ, у США заявляють, "що намагаються не втручатися".

"Всі організації, які отримують за цим законом фінансування, зараз перевіряються. Звичайно, якщо ці гранти йдуть на те, що записано в законі, а саме на просування демократії в Росії – це означає зміну внутрішньої політики країни", – підсумував російський міністр.

До слова, під час свого візиту до Росії (22-23 жовтня) радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон сповістив, що передав російському президенту запрошення від його американського колеги відвідати Вашингтон.



Крім того, він разом із російською стороною домовився про зустріч Путіна та Трампа у Парижі: захід заплановано на 11 листопада та він відбудеться у рамках відзначення сторіччя закінчення Першої Світової війни. ЗМІ припускають, що головною темою перемовин стане Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.