У Росії затримали всіх учасників акції проти свавілля ФСБ

У російському місті Санкт-Петербург та Москва затримані десятки учасників неузгодженої акції на підтримку політв’язнів.

Про це повідомляє "ОВД-Инфо".

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Ходою від Луб'янки пішли близько 50 молодих людей. Вони плескали у долоні й скандували: "Скасувати 282 (політична стаття КК Росії - ред.)!", "Уряд у відставку!", "Росія без Путіна!".

На Тверській поліція затримала усіх учасників ходи, зокрема неповнолітніх.

Задержания, оцепления, пикеты, полиция и прочие достопримечательности культурной столицы России pic.twitter.com/ONr6tUXahR — george markov (@pixsl_markov) October 28, 2018

У центрі Петербурга люди зібралися, щоб підтримати обвинувачених у справах співтовариств "Сеть" і "Новое величие". Їх звинувачують в екстремізмі. Активісти вважають справи сфабрикованими, деякі з них заявляли про тортури.

Акція в Петербурзі не була узгоджена владою. Поліція затримала понад сорок учасників.

Журналиста «Дождя» Никиту Адищева задержали в Петербурге. В телеграм-канале «Открытая редакция» есть видео задержания https://t.co/wz3w96wgMi pic.twitter.com/Uv7QsZvDs8 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) October 28, 2018

У справі "Сеть" проходять 11 осіб більшість з них, так звані "антифашисти й анархісти". За версією слідства, вони брали участь в "терористичному співтоваристві "Сеть" і планували вибухи під час президентських виборів і чемпіонату світу з футболу.

Справа стосовно членів "Нового величия" порушили в березні 2018 року. За версією слідства, учасники Нового величия збиралися здійснити в Росії державний переворот і захопити владу. Шестеро фігурантів були заарештовані.