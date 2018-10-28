У Росії затримали всіх учасників акції проти свавілля ФСБ
У російському місті Санкт-Петербург та Москва затримані десятки учасників неузгодженої акції на підтримку політв’язнів.
Про це повідомляє "ОВД-Инфо".
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Ходою від Луб'янки пішли близько 50 молодих людей. Вони плескали у долоні й скандували: "Скасувати 282 (політична стаття КК Росії - ред.)!", "Уряд у відставку!", "Росія без Путіна!".
На Тверській поліція затримала усіх учасників ходи, зокрема неповнолітніх.
У центрі Петербурга люди зібралися, щоб підтримати обвинувачених у справах співтовариств "Сеть" і "Новое величие". Їх звинувачують в екстремізмі. Активісти вважають справи сфабрикованими, деякі з них заявляли про тортури.
Акція в Петербурзі не була узгоджена владою. Поліція затримала понад сорок учасників.
У справі "Сеть" проходять 11 осіб більшість з них, так звані "антифашисти й анархісти". За версією слідства, вони брали участь в "терористичному співтоваристві "Сеть" і планували вибухи під час президентських виборів і чемпіонату світу з футболу.
Справа стосовно членів "Нового величия" порушили в березні 2018 року. За версією слідства, учасники Нового величия збиралися здійснити в Росії державний переворот і захопити владу. Шестеро фігурантів були заарештовані.