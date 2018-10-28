В России задержали всех участников акции против произвола ФСБ

В российских городах Санкт-Петербург и Москве задержаны десятки участников несогласованной акции в поддержку политзаключенных.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

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Ходой от Лубянки пошли около 50 молодых людей. Они хлопали в ладоши и скандировали: "Отменить 282 (политическая статья УК России – ред.)!", "Правительство в отставку!", "Россия без Путина!".

На Тверской полиция задержала всех участников шествия, в том числе несовершеннолетних.

Задержания, оцепления, пикеты, полиция и прочие достопримечательности культурной столицы России pic.twitter.com/ONr6tUXahR — george markov (@pixsl_markov) October 28, 2018

В центре Петербурга люди собрались, чтобы поддержать обвиняемых по делам сообществ "Сеть" и "Новое величие". Их обвиняют в экстремизме. Активисты считают дела сфабрикованными, некоторые из них заявляли о пытках.

Акция в Петербурге не была согласована властями. Полиция задержала более сорока участников.

Журналиста «Дождя» Никиту Адищева задержали в Петербурге. В телеграм-канале «Открытая редакция» есть видео задержания https://t.co/wz3w96wgMi pic.twitter.com/Uv7QsZvDs8 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) October 28, 2018

В деле "Сеть" проходят 11 человек, большинство из них так называемые "антифашисты и анархисты". По версии следствия, они принимали участие в "террористическом сообществе "Сеть" и планировали взрывы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу.

Дело в отношении членов "Нового величия" нарушили в марте 2018 года. По версии следствия, участники "Нового величия" собирались осуществить в России государственный переворот и захватить власть. Шестеро фигурантов были арестованы.