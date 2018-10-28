В России задержали всех участников акции против произвола ФСБ
В российских городах Санкт-Петербург и Москве задержаны десятки участников несогласованной акции в поддержку политзаключенных.
Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
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Ходой от Лубянки пошли около 50 молодых людей. Они хлопали в ладоши и скандировали: "Отменить 282 (политическая статья УК России – ред.)!", "Правительство в отставку!", "Россия без Путина!".
На Тверской полиция задержала всех участников шествия, в том числе несовершеннолетних.
В центре Петербурга люди собрались, чтобы поддержать обвиняемых по делам сообществ "Сеть" и "Новое величие". Их обвиняют в экстремизме. Активисты считают дела сфабрикованными, некоторые из них заявляли о пытках.
Акция в Петербурге не была согласована властями. Полиция задержала более сорока участников.
В деле "Сеть" проходят 11 человек, большинство из них так называемые "антифашисты и анархисты". По версии следствия, они принимали участие в "террористическом сообществе "Сеть" и планировали взрывы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу.
Дело в отношении членов "Нового величия" нарушили в марте 2018 года. По версии следствия, участники "Нового величия" собирались осуществить в России государственный переворот и захватить власть. Шестеро фигурантов были арестованы.