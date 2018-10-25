22:41
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В России активистка порезала вены на выставке: фото 18+

      361 Читати новину українською
      В России активистка "Другой России" порезала вены на выставке
      В России активистка "Другой России" порезала вены на выставке / Фото из соцсетей

      В четверг, 25 октября, в России активистка незарегистрированной политической партии "Другая Россия" Ольга Шалина порезала себе вены на выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех".

      Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на близкую подругу активистки Марию Алехину.

      Так, во время выставки на ВДНХ в Москве Шалина выкарабкалась на выставленный автозак, разбросала листовки со словами "ФСИН – это ад", после чего порезала вены. Отметим, что ФСИН – это Федеральная служба исполнения наказаний в России.

      Читайте также: Покончил с собой сын экс-депутата Госдумы России вместе со своей девушкой

      В Telegram-канале "Прямое действие", который ведет "Другая Россия", сказано, что таким образом активистка протестовала "против репрессивной системы ФСИН".

      Шалину задержали. Сейчас она находится в больнице.

      Отметим, что в листовках, которые разбросали Шалина, сказано, что в России "легализована система, имеющая не менее уродливое лицо и сущность, чем ГУЛАГ и ГУВП". В сообщениях также говорится, что за 2 месяца после того, как в СМИ попало видео избиения российского заключенного Евгения Макарова в Ярославле, в России произошло 168 случаев незаконного применения силы в колониях.

      Что такое "Другая Россия"?
      Незарегистрированная российская политическая партия. Основан в 2010 году на съезде в Москве членами запрещенной Национал-большевистской партии. В 2011 году партии было отказано в официальной регистрации. Российские власти преследуют активистов организации. Эти преследования основном оправдываются подозрению участия активистов в продолжении деятельности запрещенной Национал-большевистской партии.

      Теги: Новости политики Новости России Москва протесты
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 25 октября: Сенцов – лауреат премии Сахарова и важная резолюция Европарламента
      сегодня , 22:40 Главные новости 25 октября: Сенцов – лауреат премии Сахарова и важная резолюция Европарламента
      Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      сегодня , 22:00 Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      Олексій Чибісов
      Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      сегодня , 21:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      Анастасія Можаровська
      Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      сегодня , 20:30 Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      Артем Овдієнко
      Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      сегодня , 20:01 Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно
      Катерина Петренко
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      КНДР потратила $3,3 млрд на ядерную и ракетную программы
       11 апреля 2013 , 14:04 7
      Россия обнаглела в своих желаниях убить диссидентов, – СМИ
       19 октября , 23:57
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук