В России активистка порезала вены на выставке: фото 18+

В четверг, 25 октября, в России активистка незарегистрированной политической партии "Другая Россия" Ольга Шалина порезала себе вены на выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех".

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на близкую подругу активистки Марию Алехину.

Так, во время выставки на ВДНХ в Москве Шалина выкарабкалась на выставленный автозак, разбросала листовки со словами "ФСИН – это ад", после чего порезала вены. Отметим, что ФСИН – это Федеральная служба исполнения наказаний в России.

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В Telegram-канале "Прямое действие", который ведет "Другая Россия", сказано, что таким образом активистка протестовала "против репрессивной системы ФСИН".

Шалину задержали. Сейчас она находится в больнице.

ОЛЬГА ШАЛИНА ВСКРЫЛА СЕБЕ ВЕНЫ НА ЭКСПОЗИЦИИ ФСИН



Нацболы провели акцию против репрессивной системы ФСИН.



Нет инквизиции!



Распустите палачей! @FSIN_Russia к чертям собачьим!



Подробнее - https://t.co/EMXtzUCg5D#ФСИН pic.twitter.com/69mttyldFq — Другая Россия (@drugoros) 25 октября 2018 г.

Отметим, что в листовках, которые разбросали Шалина, сказано, что в России "легализована система, имеющая не менее уродливое лицо и сущность, чем ГУЛАГ и ГУВП". В сообщениях также говорится, что за 2 месяца после того, как в СМИ попало видео избиения российского заключенного Евгения Макарова в Ярославле, в России произошло 168 случаев незаконного применения силы в колониях.

Что такое "Другая Россия"?

Незарегистрированная российская политическая партия. Основан в 2010 году на съезде в Москве членами запрещенной Национал-большевистской партии. В 2011 году партии было отказано в официальной регистрации. Российские власти преследуют активистов организации. Эти преследования основном оправдываются подозрению участия активистов в продолжении деятельности запрещенной Национал-большевистской партии.