У Росії активістка порізала вени на виставці: фото 18+

У четвер, 25 жовтня, у Росії активістка незареєстрованої політичної партії "Другая Россия" Ольга Шаліна порізала собі вени на виставці засобів забезпечення безпеки держави "Інтерполітех".

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на близьку подругу активістки Марію Альохіну.

Так, під час виставки на ВДНГ у Москві Шаліна видерлась на виставлений автозак, розкидала листівки зі словами "ФСВП – це пекло", після чого порізала вени. Зазначимо, що ФСВП – це Федеральна служба виконання покарань у Росії.

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У Telegram-каналі "Пряма дія", який веде "Другая Россия", сказано, що таким чином активістка протестувала "проти репресивної системи ФСВП".

Шаліну затримали. Зараз вона перебуває в лікарні.

ОЛЬГА ШАЛИНА ВСКРЫЛА СЕБЕ ВЕНЫ НА ЭКСПОЗИЦИИ ФСИН



Нацболы провели акцию против репрессивной системы ФСИН.



Нет инквизиции!



Распустите палачей! @FSIN_Russia к чертям собачьим!



Подробнее - https://t.co/EMXtzUCg5D#ФСИН pic.twitter.com/69mttyldFq — Другая Россия (@drugoros) 25 октября 2018 г.

Зазначимо, що у листівках, які розкидала Шаліна, сказано, що в Росії "легалізована система, що має не менш потворне обличчя і сутність, ніж ГУЛАГ і ГУВП". У повідомленнях також мовиться, що за 2 місяці після того, як у ЗМІ потрапило відео побиття російського ув'язненого Євгена Макарова в Ярославлі, у Росії відбулося 168 випадків незаконного застосування сили в колоніях.

Що таке "Другая Россия"? Незареєстрована російська політична партія. Засновано у 2010 році на з'їзді в Москві членами забороненої Націонал-більшовицької партії. У 2011 році партії було відмовлено в офіційній реєстрації. Росіяська влада переслідує активістів організації. Ці переслідування здебільшого виправдовуються підозрою участі активістів у продовженні діяльності забороненої Націонал-більшовицької партії.