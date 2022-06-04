Полномасштабное вторжение России идет уже более 100 дней. По вине агрессора Украина за этот короткий промежуток времени потеряла 261 ребенка. Еще 463 ребенка получили ранения, но это все предварительные подсчеты.

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Сколько детей погибло в Сумской области

В основном дети больше всего пострадали на территориях, которые были временно оккупированы россиянами. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что война России против Украины унесла жизни 8 детей в Сумской области. Также есть те, кто пострадал, но остался в живых. Живицкий обрисовал некие истории.

В частности, в первые дни войны, 24 – 25 февраля, россияне обстреляли автомобиль мирной семьи из Кролевеччины. Четырнадцатилетний парень получил несколько переломов, но, к счастью, выжил.

В эти же дни семилетняя девочка, к сожалению, погибла в результате артиллерийских обстрелов в Ахтырке. От российских снарядов пострадал также его сверстник.

Живицкий рассказал также истории, которые случились на Сумщине в марте, когда область еще была в оккупации. В частности, 5 марта в Роменском районе возле села Пустовойтовка от обстрелов из пулемета пострадал семнадцатилетний Дмитрий. Он получил огнестрельное ранение, когда был в автомобиле.

Страшный день для Сумщины – 7 марта

Глава ОВА именно этот день называет страшным, ведь от российских обстрелов пострадали многие дети в области. Россияне сбросили бомбу в один из жилых районов Сум. К сожалению, тогда погибли сразу четыре ребенка. Одному парню было 7 лет. Остальные трое – братья из одной семьи. Старшему из них было всего 15 лет.

Но в этой трагедии ранило и четырехлетнюю девочку. В ту же ночь от авиаудара по одной из баз отдыха пострадала и двенадцатилетняя девочка.

В тот же 7 марта российские военные, возможно, что из танка, попали в гражданский автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. Вероятно, что полуторагодовалый ребенок погиб вместе с родителями от рук россиян. Тело мальчика так и не нашли.

Дети, пострадавшие во второй половине марта

Российские оккупанты 9 марта из артиллерии обстреляли территорию бывшего завода "Электростройприбор" в Тростянце. Обломки снарядов попали в 13-летнего парня, он умер.

21 марта также в Тростянце от вражеского артобстрела погиб 16-летний Максим.

Зверства россиян продолжают ужасать. Как рассказал Живицкий, 27 марта возле села Чумаково Конотопского района российские оккупанты своей военной техникой переехали ногу 15-летнему парню. Поэтому ее ампутировали ниже колена и он остался без конечности.

29 марта в том же Тростянке во время вражеского артобстрела получила травма 9-летняя девочка.

Украина теряет детей из-за зверств россиян

В Офисе генпрокурора 3 июня сообщали, что за 100 дней российско-украинской войны по меньшей мере 261 ребенок погиб от рук российских оккупантов. В то же время получили ранения – 463.

Больше детей пострадало в Донецкой (187), Киевской (132) и Харьковской (112) областях. В Черниговской – 68, в Луганской и Херсонской – 52, в Николаевской – 47, в Запорожской – 29, в Сумской – 17, в Житомирской – 15.

Также в Мариуполе на асфальте заметили детский рисунок, от которого сердце просто разрывается. Его нарисовал ребенок, умоляющий о помощи. На асфальте написано: "Снежана, 12 лет – умирает".

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