В Харьковской ОГА сказали, что провели служебное расследование этого инцидента. О его результатах отчитались 12 октября.

Актуально "Черное, опухших и осунувшееся": тело пропавшего журналиста из Тернополя пролежало в морге 2 месяца

"Придерживаются рекомендаций Минздрава"

На обнародованной в сети записи было 2 тела умерших, которые лежали на носилках. Прокомментировал это директор департамента здравоохранения ОГА Максим Хаустов. По его словам снял это видео один из членов бригады, которая приехала за умершем.

По словам чиновника, на кадрах фактически ничего не было показано. Мол, это были "только два трупа, которые пытались вывезти". Также он добавил, что в патологоанатомической службе сейчас очень напряженная ситуация. Однако работники медучреждений придерживаются всех рекомендаций Минздрав.

Мы не добавляем упомянутое видео по этическим соображениям. Вы можете просмотреть его по этой ссылке. Однако не рекомендуем это делать впечатлительным и несовершеннолетним (18+).

Такое недавно уже было

11 июня обнародовали фото из харьковского морга в центре города. На изображениях было заметно, что в помещении царит абсолютная антисанитария.

Кроме этого, тела там лежали прямо на полу. Впоследствии в учреждении это прокомментировали и сказали, что причина этому - маленькое финансирование.