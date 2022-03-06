Телебашня в Харькове в порядке, только перебит кабель, – мэр города Терехов

Российские оккупанты продолжают бомбить мирный Харьков. Одной из целей орков стала телевизионная башня.

Ранее звучала информация, что российским оккупантам в одной из атак удалось повредить телебашню в Харькове. К счастью, она может не соответствовать действительности.

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Башня в порядке

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, скорее всего, башня не имеет серьезных повреждений. Оккупантам не удалось нанести точный удар по этому объекту.

По моей информации, было попадание самолета, перебит кабель. Посмотрим, когда закончатся обстрелы, будем восстанавливать,

– сказал он.

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