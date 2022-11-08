О решении рассказал член правления "Суспільного" Родион Кочубей. Он напомнил о ракетном ударе по Киевской телебашне, расположенной возле "Олівця".

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В результате мартовских атак телецентр также получил повреждения. Кочубей отметил, что вопрос, оставаться там или нет, – не стоял. Он добавил, что "Олівець" – это 24-этажный небоскреб, в котором во время воздушной тревоги отключают лифты. В бомбоубежище нужно спускаться пешком, это опасно.

Обратите внимание! Россияне 1 марта обстреляли телебашню в Киеве. Тогда 5 человек погибли, еще 5 – пострадали.

Медийщики работают в других зданиях

С самого начала полномасштабного вторжения сотрудники "Суспільного" не работали в этом телецентре. Они перешли в другие локации и офисы. Например, часть людей работает в здании на Крещатике, часть – в Доме звукозаписи, некоторые – дистанционно. Оборудование также было перенесено в другие места.

Что означает "консервация" здания

"Консервация" означает подготовку здания для минимизации энергозатрат, поскольку там автономное отопление. Температурный режим будет установлен на уровне 7 – 10 градусов.

По словам Кочубея, ежегодно на обслуживание и содержание "Олівця" выделяли более 100 миллионов гривен. Потому это будет значительная экономия.

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