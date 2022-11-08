Про рішення розповів член правління "Суспільного" Родіон Кочубей. Він нагадав про ракетні удар по Київській телевежі, що розташована біля "Олівця".

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Внаслідок березневих атак телецентр також зазнав пошкоджень. Кочубей зазначив, питання, залишатися там чи ні, – не стояло. Він додав, що "Олівець" – це 24-поверховий хмарочос, у якому під час повітряної тривоги відключають ліфти. До бомбосховища треба спускатися пішки, це небезпечно.

Зверніть увагу! Росіяни 1 березня обстріляли телевежу в Києві. Тоді 5 людей загинули, ще 5 – постраждали.

Медійники працюють в інших будівлях

Від початку повномасштабного вторгнення співробітники "Суспільного" не працювали в цьому телецентрі. Вони перейшли до інших локацій та офісів. Наприклад, частина людей працює в будівлі на Хрещатику, частина – у Будинку звукозапису, дехто – дистанційно. Обладнання також перенесли в інші місця.

Що означає "консервація" будівлі

"Консервація" означає підготовку будівлі для мінімізації енерговитрат, оскільки там автономне опалення. Температурний режим встановлять на рівні 7 – 10 градусів.

За словами Кочубея, щороку на обслуговування та утримання "Олівця" виділяли понад 100 мільйонів гривень. Тому це буде значна економія.

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