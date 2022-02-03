Первые подробности Владимир Зеленский рассказал на своей странице в твиттере. Он сказал, что ключевой темой разговора было противодействие вызовам безопасности.

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Зеленский отметил, что разговор имел целью активизировать мирный процесс в рамках нормандского формата.

Согласовали дальнейшие общие шаги для поддержания устойчивости Украины и усиления финансового и экономического взаимодействия,

– написал украинский лидер.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что это уже второй разговор президента Украины с французским коллегой. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

"Уровень контактов и динамика очень интенсивная. Идет постоянное согласование позиций, чтобы выступать с сильной позицией", – заметил Кулеба.

Он подчеркнул, что украинские политики активно работают для деэскалации конфликта, и шансы есть.

Какие еще разговоры провел Эммануэль Макрон

На 3 февраля у президента Франции Эммануэля Макрона было запланировано сразу 4 телефонных разговора с зарубежными лидерами. В том числе и с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее Макрон провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Политики говорили о возможности проведения трехсторонней встречи.

Также 3 февраля состоялся телефонный разговор с президентом России. Главной темой также стала ситуация безопасности вокруг Украины. Со своей стороны Владимир Путин привлек внимание к "провокационным заявлениям" и действиям киевского руководства, которые противоречат минским договоренностям.

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