В ведомстве подчеркнули, что оккупанты имеют хорошую фантазию, поэтому придумывают много новых фейков.

На тему Россия проигрывает информационную войну всухую, – эксглава МИД Литвы

Однако эта информация не соответствует действительности, ведь физически установить точное местонахождение человека таким способом невозможно, соответственно – навести цели для авиабомбардировки – тоже невозможно.

В Госспецсвязи обратили внимание, что распространение таких фейков является продолжением информационно-психологической операции для устрашения украинцев, а также с целью, чтобы наши граждане прекратили сообщать места передвижения вражеской техники.

Оккупантам не удается реализовать свои планы в Украине, поэтому они прибегают к информационной войне. В частности, 4 марта распространяли фейки вроде бы Харьков сдался. Однако мэр Харькова Игорь Терехов опроверг фейки о капитуляции города.