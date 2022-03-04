У відомстві наголосили, що окупанти мають гарну фантазію, тож вигадують багато нових фейків.

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Проте ця інформація не відповідає дійсності, адже фізично встановити точне місцеперебування людини таким способом неможливо, відповідно – навести цілі для авіабомбардування – теж неможливо.

У Держспецзв’язку звернули увагу, що поширення таких фейків є продовженням інформаційно-психологічної операції для залякування українців, а також з метою, щоб наші громадяни припинили повідомляти місця пересування ворожої техніки.

Окупантам не вдається реалізувати свої плани в Україні, тому вони вдаються до інформаційної війни. Зокрема, 4 березня поширювали фейки начебто Харків здався. Проте мер Харкова Ігор Терехов спростував фейки про капітуляцію міста.

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