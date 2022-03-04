Про це Лінас Лінкявічюс сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, агресія Росії – це виклик не лише проти України, але й проти усього світу.

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"Втішає те, що Росія дійсно програє інформаційну війну всуху. Навіть ті, хто намагався зрозуміти Росію і Путіна, не вірять зараз жодному їхньому слову", – зауважив Лінкявічюс.

Він зазначив, що Росію відділили від усього цивілізованого світу: економічного, політичного, культурного, спортивного.

Думаю, це дуже важливі аргументи. Однак всередині (Росії – 24 канал) він ще тримається, адже промиття мізків ще працює,

– додав ексглава МЗС Литви.

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