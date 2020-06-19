Топовые коррупционеры сидят не в тюрьмах, а в телеэфирах – и раздают советы, как бороться с коррупцией. Почти все известные дела – до сих пор без приговоров, несмотря на существование полноценной антикоррупционной триады. Потенциальные коррупционеры так сопротивляются, что кресла шатаются даже под руководителями НАБУ и САП.

Почему ответственные органы есть, а финиша в делах не видно – читайте в материале 24 канала.

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"Янтарное дело" футболили между судами с 2017 года

"Янтарное дело" бывших нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова тянется с 2017 года. НАБУ схватило их на взятке в 300 тысяч долларов. За такую сумму они обещали помочь получить лицензию на добычу янтаря. Неприкосновенность с обоих сняли почти сразу. А дальше, как напоминает юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин, примерно с середины 2018 года "играли в футбол" – сначала передали в Голосеевский суд, далее адвокаты добились переноса в Печерский суд.

Только в 2019 году дело оказалось в новосозданном Высшем антикоррупционном суде. И только с 5-й попытки провели подготовительное заседание – одна из фигуранток, помощница Полякова, родила ребенка и не могла присутствовать.



Борислав Розенблат и Максим Поляков / Коллаж 24 каналу

Бывшего нардепа Онищенко судят заочно

Экс-нардепа-беглеца Александра Онищенко судят заочно, пока тот ищет убежища за рубежом. Его газовая схема нанесла государству ущерб на более 1,6 миллиарда гривен. Направили в суд и дело его матери – как пособника.



Александр Онищенко / Фото с фейсбук-страницы Онищенко

В деле Насирова адвокаты затягивают процесс

За бывший главным фискалом Романом Насировым сумма убытков - 2 миллиарда гривен. На его счету – рекордный залог в 100 миллионов гривен, который внес тесть, и многомесячное чтение обвинительного акта в восемь сотен страниц. С осени провели несколько заседаний, а вот на карантине адвокаты начали переносить слушания.

"Начинается дело – и начинаются громкие заявления, что это политическое преследование, что это сфабриковано, что это месть. Мол, мы докажем в суде, что мы не виноваты. Когда же начинается рассмотрение по существу и уже не такое большое внимание, то они начинают затягивать", – пояснил юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.



Роман Насиров / Фото "Слово і Діло"

Дело Мартыненко слушают регулярно, но до конца далеко

Дело Николая Мартыненко – бывшего "кошелька" "Народного фронта" – тоже долго живет в стенах суда.

Дела Мартыненко:

Незаконное завладение средствами "Энергоатома" и "Востгок", сумма – почти 6,5 миллионов долларов;

дело возбудили и в Швейцарии за отмывание 2,8 миллионов евро на том же "Энергоатоме" через их банки.

Флешку с материалами передали в украинский суд. Он заседает регулярно, но сейчас один из фигурантов заболел.

"По делу Мартыненко 9 обвиняемых. Если один не появился, рассмотрение не может продолжиться", - отметил Андрей Савин.



Николай Мартиненко / Фото pep.org.ua

Дело Гладковского направили в суд

Еще одна дерзкая схема взорвалась главным политическим скандалом 2019 года – сделки в оборонке в ближайшем окружении Порошенко. Дело бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского направили в Антикорсуд только сейчас.



Олег Гладковский / Фото "РБК-Україна"

Одно из дел Труханова закрыли

На мэра Одессы Геннадия Труханова завели сразу несколько производств:

Производства о махинациях с заводом "Краян" слушается в апелляционной палате ВАКСу.

Второе производство о лжи в декларациях за 2015-2016 годов – закрыли, ведь истек срок. Говорят, объективно не успевали проработать десятки томов.

"К сожалению, они действительно уже поступили с почти истекшим сроком дела. Иногда у суда было 20 дней, чтобы их рассмотреть, а это невозможно. Некоторые дела на слуху, так сказать, другие – меньше. Вместе с тем, уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает такого понятия как приоритет", – подчеркнул заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук.



Геннадий Труханов / Фото Liga.net

Что успел ВАКС в течение карантина

Всего в Антикоррупционном суде 168 производств, среди них – десятки громких. Только за карантин суд объявил рекордные 8 приговоров. Один из них – заключение.

Всего судей в ВАКС – 37:

11 – в апелляционной палате,

9 – следственных,

18 – которые слушают дела по существу в коллегии из 3 судей (что тоже не добавляет скорости).

"Примерно 3700 судебных заседаний. И самое интересное то, что во время рассмотрения дел по существу, 47% были перенесены", – отметил Евгений Крук.

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Наступит ли обещанная президентом "весна" в 2020 году – в Антикорсуде не говорят, ведь боятся дать повод фигурантам кричать о давлении и преследованиях.