Топові корупціонери сидять не у в'язницях, а в телеефірах – і роздають поради, як боротися з корупцією. Майже усі відомі справи – досі без вироків, попри існування повноційної антикорупційної тріади. Потенційні корупціонери так опираються, що крісла хитаються навіть під керівниками НАБУ і САП.

Чому відповідальні органи є, а фінішу у справах не видно – читайте в матеріалі 24 каналу.

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"Бурштинову справу" футболили між судами з 2017 року

"Бурштинова справа" колишніх нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова тягнеться з 2017 року. НАБУ схопило їх на хабарі у 300 тисяч доларів. За таку суму вони обіцяли допомогти отримати ліцензію на видобуток бурштину. Недоторканість з обох зняли майже одразу. А далі, як нагадує юрист Центру протидії корупції Андрій Савін, приблизно з середини 2018 року "грали в футбол" – спочатку передали в Голосіївський суд, далі адвокати добились перенесення в Печерський суд.

Лише 2019 року справа опинилась у новоствореному Вищому антикорупційному суді. І тільки з 5-ї спроби провели підготовче засідання – одна з фігуранток, помічниця Полякова, народила дитину і не могла бути присутньою.



Борислав Розенблат і Максим Поляков / Колаж 24 каналу

Екснардепа Онищенка судять заочно

Екснардепа-втікача Олександра Онищенка судять заочно, поки той шукає притулку за кордоном. Його газова схема завдала державі збитків на понад 1,6 мільярда гривень. Скерували до суду і справу його матері – як посібника.



Олександр Онищенко / Фото з фейсбук-сторінки Онищенка

У справі Насірова адвокати затягують процес

За колишній головним фіскалом Романом Насіровим сума збитків – 2 мільярди гривень. На його рахунку – рекордна застава у 100 мільйонів гривень, яку вніс тесть, і багатомісячне читання обвинувального акту у вісім сотень сторінок. З осені провели кілька засідань, а от на карантині адвокати почали переносити слухання.

"Починається справа – і починаються гучні заяви, що це політичне переслідування, що це сфабриковано, що це помста. Мовляв, ми доведемо в суді, що ми не винні. Коли ж починається розгляд по суті і вже не така велика увага, то вони починають затягувати", – пояснив юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.



Роман Насіров / Фото "Слово і Діло"

Справу Мартиненка слухають регулярно, але до кінця далеко

Справа Миколи Мартиненка – колишнього "гаманця" "Народного фронту" – теж довго живе у стінах суду.

Справи Мартиненка:

Незаконне заволодіння коштами "Енергоатому" і "СхідГЗК", сума – майже 6,5 мільйонів доларів;

справу порушили й у Швейцарії – за відмивання 2,8 мільйонів євро на тому ж "Енергоатомі" через їхні банки.

Флешку з матеріалами передали в український суд. Він засідає регулярно, але нині один з фігурантів захворів.

"У справі Мартиненка 9 обвинувачених. Якщо один не з'явився, розгляд не може продовжитись", – зазначив Андрій Савін.



Микола Мартиненко / Фото pep.org.ua

Справу Гладковського скерували до суду

Ще одна зухвала схема вибухнула головним політичним скандалом 2019 року – оборудки в оборонці в найближчому оточенні Порошенка. Справу ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського скерували до Антикорсуду тільки зараз.



Олег Гладковський / Фото "РБК-Україна"

Одну зі справ Труханова закрили

На міського голову Одеси Геннадія Труханова завели одразу кілька проваджень:

Провадження про оборудки з заводом "Краян" слухається в апеляційній палаті ВАКСу. Друге провадження про брехню у деклараціях за 2015 – 2016 років – закрили, адже сплив термін. Кажуть, об'єктивно не встигали опрацювати десятки томів.

"На жаль, вони дійсно вже надійшли з майже закінченим терміном справи. Іноді у суду було 20 днів, щоб їх розглянути, а це неможливо. Деякі справи на слуху, так би мовити, інші – менше. Разом з тим, кримінально-процесуальний кодекс не передбачає такого поняття як пріоритетність", – підкреслив заступник голови Вищого антикорупційного суду Євген Крук.



Геннадій Труханов / Фото Liga.net

Що встиг ВАКС протягом карантину

Загалом в Антикорупційному суді 168 проваджень, серед них – десятки гучних. Лише за карантин суд оголосив рекордні 8 вироків. Один з них – ув'язнення.

Усього суддів у ВАКС – 37:

11 – в апеляційній палаті,

9 – слідчих,

18 – які слухають справи по суті у колегії з 3 суддів (що теж не додає швидкості).

"Приблизно 3700 судових засідань. І найцікавіше те, що під час розгляду справ по суті, 47% були перенесені", – зазначив Євген Крук.

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Чи наступить обіцяна президентом "весна" 2020 року – в Антикорсуді не кажуть, адже бояться дати привід фігурантам кричати про тиск і переслідування.