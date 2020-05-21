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Телеканал "1+1" показал карту без Крыма, теперь пройдет проверку

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Нацрада проведе перевірку "1+1" через карту України без Криму
Нацрада проведе перевірку "1+1" через карту України без Криму / 1plus1.video

Телеканал "1+1" в своем эфире показал карту Украины, но почему-то без временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Из-за таких действий телеканалу придется пройти проверку Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

О демонстрации карты Украины без Крыма направила обращение Служба безопасности Украины, сообщает Нацсовет.

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Речь идет о выпуске проекта ТСН еще от 13 апреля. Ложная карта Украины появилась там в сюжете "Обвал цен", который совсем не касался темы аннексии полуострова или российско-украинской войны в целом.

Ложная карта, которую продемонстрировали в эфире "1+1", подготовлена Nord Pool Spot – энергетической европейской биржей.

В Национальном совете считают, что эти факты имеют явные признаки нарушения украинского законодательства. Поэтому телеканалу назначена проверка. Она состоится уже после завершения карантина.

кому належать ЗМІ, медіаКому принадлежат украинские средства массовой информации / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Журналисты Аннексия Крыма Медиа Новости политики
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