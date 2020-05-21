Телеканал "1+1" показал карту без Крыма, теперь пройдет проверку

Телеканал "1+1" в своем эфире показал карту Украины, но почему-то без временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Из-за таких действий телеканалу придется пройти проверку Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

О демонстрации карты Украины без Крыма направила обращение Служба безопасности Украины, сообщает Нацсовет.

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Речь идет о выпуске проекта ТСН еще от 13 апреля. Ложная карта Украины появилась там в сюжете "Обвал цен", который совсем не касался темы аннексии полуострова или российско-украинской войны в целом.

Ложная карта, которую продемонстрировали в эфире "1+1", подготовлена Nord Pool Spot – энергетической европейской биржей.

В Национальном совете считают, что эти факты имеют явные признаки нарушения украинского законодательства. Поэтому телеканалу назначена проверка. Она состоится уже после завершения карантина.

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