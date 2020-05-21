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Телеканал "1+1" показав карту без Криму, тепер пройде перевірку

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Нацрада проведе перевірку "1+1" через карту України без Криму
Нацрада проведе перевірку "1+1" через карту України без Криму / 1plus1.video

Телеканал "1+1" у своєму ефірі показав карту України, але чомусь без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Через такі дії телеканалу доведеться пройти перевірку Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Про демонстрацію карти України без Криму надіслала звернення Служба безпеки України, повідомляє Нацрада.

До слова Російський фейк про "секретні лабораторії США в Україні" поширив 1+1: деталі

Мовиться про випуск проєкту ТСН ще від 13 квітня. Несправжня карта України з'явилася там у сюжеті "Обвал цін", який зовсім не стосувався теми анексії півострова чи російсько-української війни в цілому.

Помилкова карта, яку продемонстрували в ефірі "1+1", підготовлена Nord Pool Spot – енергетичною європейською біржею.

У Національній раді вважають, що ці факти мають явні онаки порушення українського законодавства. Відтак телеканалу призначено перевірку. Вона відбудеться вже після завершення карантину.

кому належать ЗМІ, медіа
Кому належать українські засоби масової інформації / інфографіка 24 каналу

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Журналісти Анексія Криму Медіа Новини політики
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