Телеканал "1+1" показав карту без Криму, тепер пройде перевірку

Телеканал "1+1" у своєму ефірі показав карту України, але чомусь без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Через такі дії телеканалу доведеться пройти перевірку Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Про демонстрацію карти України без Криму надіслала звернення Служба безпеки України, повідомляє Нацрада.

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Мовиться про випуск проєкту ТСН ще від 13 квітня. Несправжня карта України з'явилася там у сюжеті "Обвал цін", який зовсім не стосувався теми анексії півострова чи російсько-української війни в цілому.

Помилкова карта, яку продемонстрували в ефірі "1+1", підготовлена Nord Pool Spot – енергетичною європейською біржею.

У Національній раді вважають, що ці факти мають явні онаки порушення українського законодавства. Відтак телеканалу призначено перевірку. Вона відбудеться вже після завершення карантину.



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