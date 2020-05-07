Російський фейк про "секретні лабораторії США в Україні" поширив 1+1: деталі

Український телеканал 1+1 поширив російський фейк про діяльність американських "секретних лабораторій" в Україні. У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення вже висловили своє обурення. Через це Нацрада вже навіть звернулася до парламенту.

Про прикрий інцидент в ефірі телеканалу 1+1 під час засідання Національної ради розповіла її очільниця Ольга Герасим'юк.

До слова Американські лабораторії в Україні: фейк від рупорів Кремля чи реальна загроза

Вона наголосила, що наглядовий орган не може не звертати уваги на контент, який поширюють українські медіа. Втім під час карантину в інформаційному просторі замість підтримки населення поширюють панічні настрої.

У нас була величезна хвиля обговорень щодо так званих "секретних лабораторій", які буцімто працюють в Україні. Запущена ця тема дуже давно. На превеликий жаль, це було підхоплено кількома компаніями,

– підкреслила Ольга Герасим'юк.

За її словами, величезне обурення викликали як самі повідомлення, так і стилістика їх обговорення у трансляції телеканалу 1+1 "та інших медіа". За словами очільниці органу, вже було отримано спростування інформації від компанії StopFake.

Герасим'юк зазначила, що нині Нацрада звертається через такі прикрі явища до телекомпаній. Крім того, вже було звернення до парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики.

"Ми написали листа, у якому говоримо, що регулятор позбавлений можливості ефективно реагувати на поширення необ'єктивної інформації. Ми просимо внести зміни у чинне законодавство", – заявила голова Нацради.

Також вона попросила врахувати ці зміни у законопроєкті про медіа, над яким нині працюють депутати. У Нацраді сподіваються, що його внесуть у сесійну залу парламенту вже до кінця травня.

Фейки про "секретні лабораторії США в Україні": коротко

Мовиться про випуск проєкту "Секретні матеріали" на телеканалі 1+1 за 27 квітня. У ньому мовилося про те, що в Україні "тємно працюють секретні біологічні лабораторії США".

Саме вони буцімто причетні до виготовлення бактеріологічної зброї та спалахів різних хвороб. Втім станом на 7 травня на ютубі телеканалу 1+1 конкретно цього сюжету, а також цілого випуску за 27 квітня уже немає.

Також поширював схожий фейк і телеканал NewsOne, а перед цим його неофіційний власник Віктор Медведчук записав ціле звернення до президента та інших представників влади, щоб ті пояснили "діяльність 15 секретних лабораторій США в Україні".