Проверку канала инициировали Служба безопасности Украины и народные депутаты. Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что в эфире было нарушение. Кроме того, канал не устранил его во время повтора.
Заметьте Украина в ООН предупредила о рисках из-за ядерного оружия в Крыму
Пресс-служба "Дома" сообщила: нарушение произошло из-за служебной халатности. Речь о монтажно-технической ошибке.
По результатам проверки Нацсовет объявил каналу предупреждение, а также напомнил представителям канала о возможности отмены этой санкции.
Телеканал К1 проверят
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку путем передачи "Дачный ответ".
- Причиной стали слова ведущего, который во время разговора об интерьере отметил: "в частности, в России, в Бахчисарайском дворце в Крыму".
- В Нацсовете отметили, что такие действия являются нарушением и формируют в сознании зрителей правомерность аннексии Крыма.
- Ольга Герасимьюк отметила, что "это – пример тоненькой пропаганды, что характерно для пропагандистской машины России".