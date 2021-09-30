Проверку канала инициировали Служба безопасности Украины и народные депутаты. Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что в эфире было нарушение. Кроме того, канал не устранил его во время повтора.

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Пресс-служба "Дома" сообщила: нарушение произошло из-за служебной халатности. Речь о монтажно-технической ошибке.

По результатам проверки Нацсовет объявил каналу предупреждение, а также напомнил представителям канала о возможности отмены этой санкции.

Телеканал К1 проверят