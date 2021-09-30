Перевірку каналу ініціювали Служба безпеки України та народні депутати. Член Нацради Максим Онопрієнко зауважив, що в ефірі було порушення. Окрім того, канал не усунув його під час повтору.
Зауважте Україна в ООН попередила про ризики через ядерну зброю в Криму
Пресслужба "Дому" повідомила: порушення сталося через службову недбалість. Мовиться про монтажно-технічну помилку.
За результатами перевірки Нацрада оголосила каналу попередження, а також нагадала представникам каналу про можливості скасування цієї санкції.
Телеканал К1 перевірять
- Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку через передачу "Дачна відповідь".
- Причиною стали слова ведучого, який під час розмови про інтер'єр зазначив: "зокрема, у Росії, у Бахчисарайському палаці у Криму".
- У Нацраді наголосили, що такі дії є порушенням і формують у свідомості глядачів правомірність анексії Криму.
- Ольга Герасим'юк зауважила, що "це – приклад тоненької пропаганди, що характерно для пропагандистської машини Росії".