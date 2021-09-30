Перевірку каналу ініціювали Служба безпеки України та народні депутати. Член Нацради Максим Онопрієнко зауважив, що в ефірі було порушення. Окрім того, канал не усунув його під час повтору.

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Пресслужба "Дому" повідомила: порушення сталося через службову недбалість. Мовиться про монтажно-технічну помилку.

За результатами перевірки Нацрада оголосила каналу попередження, а також нагадала представникам каналу про можливості скасування цієї санкції.

Телеканал К1 перевірять