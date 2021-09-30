Перевірку каналу ініціювали Служба безпеки України та народні депутати. Член Нацради Максим Онопрієнко зауважив, що в ефірі було порушення. Окрім того, канал не усунув його під час повтору.

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Пресслужба "Дому" повідомила: порушення сталося через службову недбалість. Мовиться про монтажно-технічну помилку.

За результатами перевірки Нацрада оголосила каналу попередження, а також нагадала представникам каналу про можливості скасування цієї санкції.

Телеканал К1 перевірять

  • Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку через передачу "Дачна відповідь".
  • Причиною стали слова ведучого, який під час розмови про інтер'єр зазначив: "зокрема, у Росії, у Бахчисарайському палаці у Криму".
  • У Нацраді наголосили, що такі дії є порушенням і формують у свідомості глядачів правомірність анексії Криму.
  • Ольга Герасим'юк зауважила, що "це – приклад тоненької пропаганди, що характерно для пропагандистської машини Росії".