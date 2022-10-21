Именно русский страна-террористка использует для своей пропаганды. Об этом Данилов заявил в эфире "Говорит Большой Львов", сообщает 24 канал.
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FreeДом сменит язык эфира
Данилов считает, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины вообще. Ведь он является элементом враждебной пропаганды и промывания мозгов для украинцев.
"Английский обязателен, наш родной язык обязателен. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно – будто мы должны с ними найти общий язык, мы должны что-то понять", – отметил секретарь СНБО.
Он добавил, что украинцам от россиян ничего не нужно – пусть они просто отстанут, "отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке".
Кроме этого, Данилов рассказал, что по итогам совещания с участием президента Владимира Зеленского приняли решение о переходе государственного канала FreeДом с русского на английский.
Решение было принято, что начинать нужно с языка международного общения – английского. И другие языки будут прилагаться. Этот вопрос сегодня в кабинете у президента обсуждался на совещании,
– подчеркнул Алексей Данилов.
Напомним, что телевизионный проект FreeДом начали украинские власти совместно с ведущими медиагруппами. Ранее на канале транслировали всеукраинский телемарафон по поводу войны России против Украины, одновременно переводя эфир на русский язык.
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