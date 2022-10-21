Саме російську країна-терористка використовує для своєї пропаганди. Про це Данілов заявив в ефірі "Говорить Великий Львів", повідомляє 24 канал.

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FreeДом змінить мову ефіру

Данілов вважає, що російська мова повинна зникнути з території України взагалі. Адже вона є елементом ворожої пропаганди та промивання мізків для українців.

"Англійська є обов'язковою, наша рідна мова є обов'язковою. А насаджувати сюди ці російські наративи дуже небезпечно – ніби ми повинні з ними знайти спільну мову, ми повинні щось зрозуміти", – зауважив секретар РНБО,

Він додав, що українцям від росіян нічого не треба – нехай вони просто відстануть, "відійдуть на свої болота і квакають своєю російською мовою".

Окрім цього, Данілов розповів, що за підсумками наради за участю президента Володимира Зеленського ухвалили рішення про перехід державного каналу FreeДом з російської на англійську.

Рішення було прийнято, що починати потрібно з мови міжнародного спілкування – англійської. І інші мови будуть додаватися. Це питання сьогодні в кабінеті у президента проговорювалося на нараді",

– підкреслив Олексій Данілов.

Нагадаємо, що телевізійний проєкт FreeДом розпочала українська влада спільно з провідними медіагрупами. Раніше на каналі транслювали всеукраїнський телемарафон щодо війни Росії проти України, одночасно перекладаючи ефір на російську мову.

Зверніть увагу! Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт, який передбачає надання особливого статусу англійській мові. Мовиться про значне розширення сфери її застосування в Україні та обов'язковість в окремих публічних сферах, де є міжнародні комунікації.

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