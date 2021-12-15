На своїй пресконференції Володимир Зеленський зауважив, що в олігархів є канали для боротьби з владою, а у влади – немає. Проте тепер теж є.

К теме Разъяснительная работа, – в "Слуге народа" рассказали об обновленном канале "Рада"

Власне був він і до цього. Просто його майже ніхто не дивився, бо там транслювали у переважній більшості онлайн-засідання Верховної Ради. Тепер же все має змінитися.

"Раду" мінятиме творець "рупорів" пропаганди

Для цього в екстреному режимі збільшили фінансування державного каналу "Рада". Якщо раніше на нього виділяли трохи більше ніж 50 мільйонів на рік, то тепер сума сягнула позначки у 320 мільйонів гривень.

Які студії матиме канал Канал збудував відразу 3 студії за гроші платників податків. Одна безпосередньо розташована у Верховній Раді. Ще одна у Кабміні та ще одна у Києві на Відрадному. Там залишили основний продакшн, де зніматимуть проєкти та токшоу, якими потім і заповнюватимуть ефір.

Працювати над цим буде не директор Вадим Перенчук, який залишився незмінним, а медіапродюсер Олексій Семенов. Він свого часу запустив 3 пропагандистські "рупори", які діяли на території України.



Семенов запускав телеканали кума Путіна / Фото "Телекритики"

Я маю на увазі "112 Україна", ZIK та NewsOne. Потім на противагу їм переробив ще й "Тоніс" на "Прямий" спеціально для Петра Порошенка. Проте в останнього здається про це трішки призабули. Дорікати Ірині Геращенко не буду.

Таки можна вважати свого роду профдеформацією, коли люди що вже були при владі, призабувають свої грішки.

Семенов мав стосунок до каналу Порошенка

Проте у мене трохи краща пам'ять. Саме тому я нагадаю, що у Петра Олексійовича свого часу була така ж сама нагода, як і у Володимира Зеленського, закрити медведчуківські канали. Навіть РНБО було.

Однак замість цього він пішов іншим шляхом і дав громадянство на той момент російському медіаменеджеру Олексію Семенову. Тому самому про якого розповідає Геращенко. Ще й узяв його у свій передвиборчий штаб. Відповідні фото цієї події гугл ще й досі дбайливо зберігає для наступних поколінь.

К слову Канал "Рада" обновляет формат: на нем будет работать политтехнолог, который попал в секс-скандал

Проте "Прямим" робота не завершилась. Семенов пішов далі й уже під наступні вибори створив ще кілька місцевих телеканалів: Kyiv.live, Odesa.live і так далі.

Тепер підійматиме з колін "Раду". Робитиме це, до слова, за допомогою колишніх медійних облич уже закритих медведчуківських каналів, зокрема.

Питання лише в тому для кого він тепер це робитиме? Для всіх народних обранців чи лишень для тих хто перебуватиме при владі?

Нардепка від "слуг" Євгенія Кравчук сказала, що державний канал стане голосом монобільшості – "теплою ванною" для провладної партії, де їм точно не будуть ставити незручних запитань із монополією на донесення інформації.

Повний випуск програми "Такі справи": дивіться відео 24 каналу



А якщо у наступному парламенті монобільшості не буде? Її таки скоріш за все не буде. Про це говорять усі рейтинги. Канал знову переформатовуватимуть чи як?

Слово для всіх партій

Якщо ми знову говоримо про "чесну гру", то чесно, як на мене, було б усе ж таки дати слово в ефірі кожній партії, яка представлена у парламенті. За них теж голосували українці.

Я теж хотіла б спитати з партій, чому вони не підтримали те чи інше рішення влади. Мене як виборця точно не влаштовує "відмазка": "Ми в опозиції".

Хтось може сказати: "Так в опозиції є свої власні канали, нехай там і транслюють свою точку зору". Проте я, як глядачка, хочу балансу, а не пропагандистських тез і монологу про те, які вони класні. Оновлений державний телеканал міг би стати непоганою альтернативою.

Телеканал – єдиний майданчик для Зеленського

Усе ж таки додам ложку меду у бочку дьогтю. Телеканал "Рада" дійсно є чи не єдиним майданчиком для президента. На випадок "авось".

Стоит к прочтению На канале "Рада" теперь будут работать бывшие ведущие медведчуковских каналов

"Авось" і решта олігархів держави перестануть запрошувати до себе в ефіри депутатів від монобільшості й у такий спосіб позбавлять їх права бути почутими.

У такому разі телеканал дійсно стане єдиним медіаресурсом. Єдиною можливістю для влади донести свою точку зору українському народові.

Українці часто дорікають їм, що вони не говорять із нами. Тепер, певно, будуть робити це більше. Ми ж зі свого боку продовжимо стежити за тим, як і на що витрачають бюджетні гроші. Висновки ж зробимо вже пізніше.