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      Телеканал CNN исправил ошибку с "российским" Крымом

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      Телеканал CNN исправил ошибку о "российском" Крыме
      Телеканал CNN исправил ошибку о "российском" Крыме / Фото из открытых источников

      В новогоднем материале американский телеканал CNN назвал оккупированный Крым российской территорией. После обращения украинского посольства американский телеканал исправил ошибку с принадлежностью крымского города.

      Об этом сообщает Посольство Украины в США на своей в Facebook-странице.

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      Ранее 24 канал сообщал, что украинская дипломатия оперативно отреагировала на инцидент с принадлежностью Симферополя к якобы "российскому" Крыму.

      После оперативного обращения Посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополя к Российской Федерации,
      – сообщили в дипломатической миссии.

      К слову, речь идет об ошибке в фоторепортаже СМИ о встрече Нового года в разных странах мира.

      Кроме того, посольство Украины в США выразило благодарность команде американского канала за своевременную реакцию и взаимодействие.

      24 канал сообщал, что в статье CNN о встрече Нового года во всем мире фото из оккупированного Симферополя подписано как "Фейерверк над центральным Симферополем, Россия". Автором фото указан Сергей Малгавко из ТАСС. Скриншот из материала CNN опубликовал Эмиль Салманов и иронично отметил: "Если вы вдруг забыли, где расположен Симферополь, CNN вам с радостью напомнит".

      Теги: Новости Крыма Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Украины СМИ Журналисты Сімферополь CNN
      Источник: 24 Канал
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