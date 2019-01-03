Телеканал CNN виправив помилку про "російський" Крим

У новорічному матеріалі американський телеканал CNN назвав окупований Крим російською територією. Після звернення українського посольства американський телеканал виправив помилку з приналежністю кримського міста.

Про це повідомляє Посольство України в США на своїй Facebook- сторінці.

Читайте також: Телеканал CNN різко відповів на звинувачення Трампа

Раніше 24 канал повідомляв, що українська дипломатія оперативно відреагувала на інцидент з приналежністю Сімферополя до нібито "російського" Криму.

Після оперативного звернення Посольства України в США та закликів від української й іноземної аудиторії американський телеканал CNN виправив некоректне позначення приналежності українського міста Сімферополь в Російській Федерації,

– повідомили в дипломатичній місії.

До слова, йдеться про помилку в фоторепортажі ЗМІ про зустріч Нового року в різних країнах світу.

Крім того, посольство України у США подякувало команді американського каналу за своєчасну реакцію і взаємодію.

24 канал повідомляв, що у статті CNN про зустріч Нового року в усьому світі фото з окупованого Сімферополя підписано як "Феєрверк над центральним Сімферополем, Росія". Автором фото вказаний Сергій Малгавко з ТАСС. Скріншот з матеріалу CNN опублікував Еміль Салманов і іронічно зазначив: "Якщо ви раптом забули, де розташований Сімферополь, CNN вам з радістю нагадає".