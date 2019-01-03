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      Телеканал CNN виправив помилку про "російський" Крим

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      Телеканал CNN виправив помилку про "російський" Крим
      Телеканал CNN виправив помилку про "російський" Крим / Фото з відкритих джерел

      У новорічному матеріалі американський телеканал CNN назвав окупований Крим російською територією. Після звернення українського посольства американський телеканал виправив помилку з приналежністю кримського міста.

      Про це повідомляє Посольство України в США на своїй Facebook- сторінці.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що українська дипломатія оперативно відреагувала на інцидент з приналежністю Сімферополя до нібито "російського" Криму.

      Після оперативного звернення Посольства України в США та закликів від української й іноземної аудиторії американський телеканал CNN виправив некоректне позначення приналежності українського міста Сімферополь в Російській Федерації,
      – повідомили в дипломатичній місії.

      До слова, йдеться про помилку в фоторепортажі ЗМІ про зустріч Нового року в різних країнах світу.

      Крім того, посольство України у США подякувало команді американського каналу за своєчасну реакцію і взаємодію.

      24 канал повідомляв, що у статті CNN про зустріч Нового року в усьому світі фото з окупованого Сімферополя підписано як "Феєрверк над центральним Сімферополем, Росія". Автором фото вказаний Сергій Малгавко з ТАСС. Скріншот з матеріалу CNN опублікував Еміль Салманов і іронічно зазначив: "Якщо ви раптом забули, де розташований Сімферополь, CNN вам з радістю нагадає".

      Теги: Новини України Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму CNN Сімферополь Журналісти ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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