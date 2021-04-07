Телекарьера Мендель и пиар власти: самое интересное о канале для оккупированных территорий "Дом"
Уже более года со скандалом открытый государственный телеканал "Дом" вещает для зрителей с временно оккупированных территорий Донбасса. Создали его на базе бывшего государственного.
Источник:24 канал
Руководство канала
Руководить "Домом" назначили людей из окружения Владимира Зеленского. Один из них – Алексей Кирющенко, о котором полушутя говорят, что он сделал из Зеленского президента.
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Именно он был режиссером всех 3 сезонов сериала "Слуга народа", который и открыл Зеленскому дорогу в политику.
Алексей Кирющенко был режиссером "Слуги народа" / Фото fakty
Коротко о Кирющенко
- В частных беседах Кирющенко называет президента Вовой. Также он говорит о себе "рроссиянин украинского происхождения".
- Именно Кирющенко был режиссером некогда запрещенного в Украине сериала "Сваты", ведь его главные герои ездили в оккупированный Крым.
- Также он работал над сериалом "Моя прекрасная няня", где украинка Виктория прислуживает московским аристократам.
Сейчас для телеканала "Дом" Кирющенко занимается сценариями и запуском новых проектов, а когда увеличат финансирование – будет снимать сериалы и фильмы.
Политолог Тарас Семенюк отметил, что в этой ситуации стоит задать вопрос Зеленскому.
Это же человек, который с ним пришел. Если Зеленский ему позволил и дал возможность руководить – тогда это ответственность президента,
– сказал Семенюк.
Он заметил, что Кирющенко – талантливый режиссер, а потому именно благодаря сериалу "Слуга народа" Зеленский и стал президентом.
Руководит каналом "Дом" еще один человек из команды Зеленского – Юлия Островская.
Юлия Островская является еще одним руководителем канала / Фото hromadske
Коротко об Островской
- Работала директором по производству Студии "Квартал 95".
- За год ее руководства каналом "Дом" количество программ выросло, запустили спутниковое вещание, несколько изменили концепцию канала.
- В начале вещания "Дом" транслировал на оккупированный Донбасс программы национальных медиагрупп, который те предоставили бесплатно для быстрого старта.
Главной идеей запуска канала для оккупированных территорий было информировать Донбасс о позитивных изменениях в Украине. Хотя на практике это порой похоже на приукрашивание реальности и пиар действующей власти.
Провальный старт телекарьеры Мендель
Еще несколько недель назад ведущей одной из программ "Дома" стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Программа так и называлась – "Взгляд с Банковой".
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Премьера получилась очень громкой, но скорее тем, что пилотный выпуск Мендель собрал 18 тысяч дизлайков и меньше, чем тысячу лайков. Мендель раскритиковали.
Руководство телеканала заявило, что пресс-секретарь – лишь гость программы, а все упреки в пиаре власти на "Доме" отвергают.
Не комментирую это, ведь это не правда,
– сказала Островская.
Деньги от государства
В прошлом году на новый канал для Донбасса государство выделило 257 миллионов гривен. На 2021 год просили 600 миллионов гривен, но в итоге госпредприятие получило 300 миллионов на оба своих канала – "Дом" и UATV. Последний в отдаленных планах мечтают превратить в международный русскоязычный канал, который мог бы посоревноваться с Russia Today.
"Безусловно, руководит всем Банковая. Безусловно, что весь телеканал "Дом" – это взгляд с Банковой, которой они хотят представить Украину оккупированным территориям. На сколько им это удается, пока под вопросом", – отметила редактор сайта "Детектор медиа" Наталья Лигачева.
Попытка донести позицию Банковой именно таким образом – имеет право на жизнь, но это больше некая субъективистика. Это не есть что-то объективное, это не классическая журналистика, это скорее блогерство,
– пояснил политолог Семенюк.
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