Уже более года со скандалом открытый государственный телеканал "Дом" вещает для зрителей с временно оккупированных территорий Донбасса. Создали его на базе бывшего государственного.

Руководство канала

Руководить "Домом" назначили людей из окружения Владимира Зеленского. Один из них – Алексей Кирющенко, о котором полушутя говорят, что он сделал из Зеленского президента.

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Именно он был режиссером всех 3 сезонов сериала "Слуга народа", который и открыл Зеленскому дорогу в политику.



Алексей Кирющенко был режиссером "Слуги народа" / Фото fakty

Коротко о Кирющенко

В частных беседах Кирющенко называет президента Вовой. Также он говорит о себе "рроссиянин украинского происхождения".

Именно Кирющенко был режиссером некогда запрещенного в Украине сериала "Сваты", ведь его главные герои ездили в оккупированный Крым.

Также он работал над сериалом "Моя прекрасная няня", где украинка Виктория прислуживает московским аристократам.

Сейчас для телеканала "Дом" Кирющенко занимается сценариями и запуском новых проектов, а когда увеличат финансирование – будет снимать сериалы и фильмы.

Политолог Тарас Семенюк отметил, что в этой ситуации стоит задать вопрос Зеленскому.

Это же человек, который с ним пришел. Если Зеленский ему позволил и дал возможность руководить – тогда это ответственность президента,

– сказал Семенюк.

Он заметил, что Кирющенко – талантливый режиссер, а потому именно благодаря сериалу "Слуга народа" Зеленский и стал президентом.

Руководит каналом "Дом" еще один человек из команды Зеленского – Юлия Островская.



Юлия Островская является еще одним руководителем канала / Фото hromadske

Коротко об Островской

Работала директором по производству Студии "Квартал 95".

За год ее руководства каналом "Дом" количество программ выросло, запустили спутниковое вещание, несколько изменили концепцию канала.

В начале вещания "Дом" транслировал на оккупированный Донбасс программы национальных медиагрупп, который те предоставили бесплатно для быстрого старта.

Главной идеей запуска канала для оккупированных территорий было информировать Донбасс о позитивных изменениях в Украине. Хотя на практике это порой похоже на приукрашивание реальности и пиар действующей власти.

Провальный старт телекарьеры Мендель

Еще несколько недель назад ведущей одной из программ "Дома" стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Программа так и называлась – "Взгляд с Банковой".

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Премьера получилась очень громкой, но скорее тем, что пилотный выпуск Мендель собрал 18 тысяч дизлайков и меньше, чем тысячу лайков. Мендель раскритиковали.

Руководство телеканала заявило, что пресс-секретарь – лишь гость программы, а все упреки в пиаре власти на "Доме" отвергают.

Не комментирую это, ведь это не правда,

– сказала Островская.

Деньги от государства

В прошлом году на новый канал для Донбасса государство выделило 257 миллионов гривен. На 2021 год просили 600 миллионов гривен, но в итоге госпредприятие получило 300 миллионов на оба своих канала – "Дом" и UATV. Последний в отдаленных планах мечтают превратить в международный русскоязычный канал, который мог бы посоревноваться с Russia Today.

"Безусловно, руководит всем Банковая. Безусловно, что весь телеканал "Дом" – это взгляд с Банковой, которой они хотят представить Украину оккупированным территориям. На сколько им это удается, пока под вопросом", – отметила редактор сайта "Детектор медиа" Наталья Лигачева.

Попытка донести позицию Банковой именно таким образом – имеет право на жизнь, но это больше некая субъективистика. Это не есть что-то объективное, это не классическая журналистика, это скорее блогерство,

– пояснил политолог Семенюк.

К слову. В последней программе "Взгляда с Банковой" пресс-секретарь президента Юлия Мендель обмолвилась, что в Украине есть свой "украинский русский язык". Этим заставила включиться в дискуссию даже языкового омбудсмена. Тарас Креминь отметил, что единственным государственным языком в Украине является украинский.