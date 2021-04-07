Вже понад рік зі скандалом відкритий державний телеканал "Дом" мовить для глядачів з тимчасово окупованих територій Донбасу. Створили його на базі колишнього державного.

Керівництво каналу

Керувати "Домом" призначили людей з оточення Володимира Зеленського. Один з них – Олексій Кірющенко, про якого напівжартома кажуть, що він зробив з Зеленського президента.

До теми Український телеканал "Дом" почав мовлення на окупованих Росією територіях

Саме він був режисером всіх 3 сезонів серіалу "Слуга народу", який і відкрив Зеленському дорогу в політику.



Олексій Кірющенко був режисером "Слуги народу" / Фото fakty

Коротко про Кірющенка

В приватних бесідах Кірющенко називає президента Вовою. Також він каже про себе "росіянин українського походження".

Також він каже про себе Саме Кірющенко був режисером колись забороненого в Україні серіалу "Свати" , адже його головні герої їздили в окупований Крим.

, адже його головні герої їздили в окупований Крим. Також він працював над серіалом "Моя прекрасна няня", де українка Вікторія прислужується московським аристократам.

Нині для телеканалу "Дом" Кірющенко займається сценаріями і запуском нових проєктів, а коли збільшать фінансування – зніматиме серіали і фільми.

Політолог Тарас Семенюк зауважив, що у цій ситуації варто поставити запитання Зеленському.

Це ж людина, яка з ним прийшла. Якщо Зеленський йому дозволив та дав можливість керувати – тоді це відповідальність президента,

– сказав Семенюк.

Він зауважив, що Кірющенко – талановитий режисер, а тому саме серіалу "Слуга народу" Зеленський і став президентом.

Керує каналом "Дом" ще одна людина з команди Зеленського – Юлія Островська.



Юлія Островська є ще одним керівником каналу / Фото hromadske

Коротко про Островську

Працювала директоркою з виробництва Студії "Квартал 95" .

. За рік її керівництва каналом "Дом" кількість програм зросла , запустили супутникове мовлення, дещо змінили концепцію каналу.

, запустили супутникове мовлення, дещо змінили концепцію каналу. На початку мовлення "Дом" транслював на окупований Донбас програми національних медіагруп, який ті надали безкоштовно для швидкого старту.

Головною ідеєю запуску каналу для окупованих територій було інформувати Донбас про позитивні зміни в Україні. Хоча на практиці це часом схоже на прикрашання реальності і піар діючої влади.

Провальний старт телекар'єри Мендель

Ще кілька тижнів тому ведучою однієї з програм "Дому" стала прессекретарка президента Юлія Мендель. Програма так і називалась – "Погляд з Банкової".

До теми Авторський проєкт: Мендель дебютувала як телеведуча

Прем'єра вийшла дуже гучною, але швидше тим, що пілотний випуск Мендель зібрав 18 тисяч дизлайків і менше ніж тисячу вподобань. Мендель розкритикували.

Керівництво телеканалу заявило, що прессекретарка – лише гість програми, а усі закиди в піарі влади на "Домі" відкидають.

Не коментую це, адже це не правда,

– сказала Островська.

Гроші від держави

Торік на новий канал для Донбасу держава виділила 257 мільйонів гривень. На 2021 рік просили 600 мільйонів гривень, але в підсумку держпідприємство отримало 300 мільйонів на обидва своїх канали – "Дом" і UATV. Останній у віддалених планах мріють перетворити на міжнародний російськомовний канал, що міг би тягатись з Russia Today.

"Безумовно, керує всім Банкова. Безумовно, що весь телеканал "Дом" – це погляд з Банкової, якою вони хочуть представити Україну окупованим територіям. На скільки їм це вдається, поки що під питанням", – зауважила редакторка сайту "Детектор медіа" Наталія Лігачова.

Спроба донести позицію Банкової саме в такий спосіб – має право на життя, але це більше якась суб'єктивістика. Це не є щось об'єктивне, це не класична журналістика, це радше блогерство,

– пояснив політолог Семенюк.

До слова. В останній програмі "Погляду з Банкової" прессекретарка президента Юлія Мендель обмовилась, що в Україні є своя "українська російська мова". Цим змусила включитись в дискусію навіть мовного омбудсмена. Тарас Кремінь зауважив, що єдиною державною мовою в Україні є українська.