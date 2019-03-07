Телеведущая 24 канала родила ребенка: первое видео из роддома

Татьяна Шевченко продолжала работать на последних неделях беременности. Вставала в пять утра, а когда внезапно ломался лифт, то еще и делала активную зарядку – на четыре этажа вверх на эфир. И вот в большой семье 24 канала произошло пополнение – певица родила девочку Розу.

Однако несмотря на сложности работы, журналистка решила не сидеть долго в декрете. Читайте также: Жена генпрокурора Луценко вытолкала беременную журналистку за неудобный вопрос Уже через два месяца просится в прямые эфиры. По опыту знает, что в редакции 24 канала – детям рады. Они частые гости в компании, как и старшая дочь Тани Вера. Старшая дочь ведущей Вера Или, например, дочь нашего парламентского корреспондента Анастасии Крымовой Маричка. Дочь Анастасии Крымовой Уставший отец Эдуард рассказал, что выбрали имя Роза, потому что оно хорошо звучит. Роза Эдуардовна Крыжановская звучит по-благородному,

– сказал папа, журналист 24 канала Эдуард Крыжановский. Девочка родилась активная и высокая – 55 см. Первое видео новорожденной: Поэтому уже вскоре наша телеведущая вернется в утренние эфиры. И будет помогать вам просыпаться.