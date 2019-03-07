22:54
7 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія підготувала відповідь Ілону Маску. Путін бореться проти смартфонів
      Вєсті Кремля
      22:20, сьогодні
      Вєсті.UA: Рідня Ківалова пролізла у Верховний суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:09, сьогодні
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, 6 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      Телеведуча 24 каналу народила дитину: перше відео з пологового

      254 Читать новость на русском

      Тетяна Шевченко продовжувала працювати на останніх тижнях вагітності. Вставала о п'ятій ранку, а коли неочікувано ламався ліфт, то ще й активна руханка – в чотири поверхи вгору на ефір. І ось у великій родині 24 каналу сталося поповнення – телеведуча народила дівчинку Розу.

      Проте незважаючи на складнощі роботи, журналістка вирішила: не сидітиме довго в декреті.

      Читайте також: Дружина генпрокурора Луценка виштовхала вагітну журналістку через незручне питання

      Вже за два місяці проситься в прямі ефіри. З досвіду знає, що в редакції 24 каналу – дітям раді. Вони – часті гості в компанії, як і старша донечка Тані Віра.

      24 канал новини
      Старша донька ведучої Віра

      Або, наприклад, дочка нашого парламентського кореспондента Анастасії Кримової Марічка.


      Донька Анастасії Кримової

      Втомлений татусь Едуард розповів, що вибрали ім'я Роза, бо воно гарно звучить.

      Роза Едуардівна Крижанівська звучить по-благородному,
      – сказав тато, журналіст 24 каналу Едуард Крижанівський.

      Дівчинка народилася активна і висока – 55 сантиметрів. 

      Перше відео новонародженої:

      Тож вже невдовзі наша телеведуча повернеться в ранкові ефіри. І допомагатиме вам прокидатися.

      blog_ava
      Мені казали: Ти зірвав Євробачення, – ексклюзивне інтерв'ю з Романом Скрипіним
      сьогодні
      5843
      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України ЗМІ Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Президентом України стане не кандидат, а його спонсор
      сьогодні , 22:02 Президентом України стане не кандидат, а його спонсор
      Антон Голобородько 449
      8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      4 березня , 13:00 8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      Олена Булан 32212
      Головні новини 7 березня: обшуки НАБУ в Гладковських та хто знявся з виборів у останній момент
      сьогодні , 22:00 Головні новини 7 березня: обшуки НАБУ в Гладковських та хто знявся з виборів у останній момент
      457
      Чи має 8 березня бути вихідним: думки відомих українців
      сьогодні , 21:01 Чи має 8 березня бути вихідним: думки відомих українців
      Світлана Попова 522
      Що сталось у "Нафтогазі": чому глава НАК не може попрощатись із кріслом
      сьогодні , 20:00 Що сталось у "Нафтогазі": чому глава НАК не може попрощатись із кріслом
      Євгенія Мазур 5459
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук