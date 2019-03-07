Телеведуча 24 каналу народила дитину: перше відео з пологового

Тетяна Шевченко продовжувала працювати на останніх тижнях вагітності. Вставала о п'ятій ранку, а коли неочікувано ламався ліфт, то ще й активна руханка – в чотири поверхи вгору на ефір. І ось у великій родині 24 каналу сталося поповнення – телеведуча народила дівчинку Розу.

Проте незважаючи на складнощі роботи, журналістка вирішила: не сидітиме довго в декреті. Читайте також: Дружина генпрокурора Луценка виштовхала вагітну журналістку через незручне питання Вже за два місяці проситься в прямі ефіри. З досвіду знає, що в редакції 24 каналу – дітям раді. Вони – часті гості в компанії, як і старша донечка Тані Віра.

Старша донька ведучої Віра Або, наприклад, дочка нашого парламентського кореспондента Анастасії Кримової Марічка.

Донька Анастасії Кримової Втомлений татусь Едуард розповів, що вибрали ім'я Роза, бо воно гарно звучить. Роза Едуардівна Крижанівська звучить по-благородному,

– сказав тато, журналіст 24 каналу Едуард Крижанівський. Дівчинка народилася активна і висока – 55 сантиметрів. Перше відео новонародженої: Тож вже невдовзі наша телеведуча повернеться в ранкові ефіри. І допомагатиме вам прокидатися.